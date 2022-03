iPhone 14 : Apple lance un premier test, la fiche technique est définitive

Les iPhone 14 arrivent dans quelques mois. Alors que la keynote n'est pas attendue avant septembre, Apple aurait validé la fiche technique définitive de ses smartphones. Un premier test de validation technique est en cours.

Le développement des iPhone 14 se poursuit malgré la fermeture temporaire des usines de Foxconn à Schenzhen. En février dernier, Apple a lancé la première phase de la production de ses futurs smartphones. La phase de production d'essai a été un succès. L'entreprise a pu s'assurer que ses manufactures seront en mesure de produire ses téléphones.

Suite à cette phase de production, le design définitif des iPhone 14 a été validé. Il n'y a plus de retour en arrière possible. D'après les informations relayées par l'analyste Jeff Pu de Haitong International Securities, le groupe se penche désormais sur la fiche technique de ses futurs iPhone.

Apple valide actuellement la fiche technique des iPhone 14

D'après les données glanées par l'analyste, l'iPhone 14 est maintenant arrivé au test de validation technique. Dans le cadre de ce processus, les ingénieurs d'Apple vont tester le fonctionnement complet d'un des premiers prototypes conçus par les usines. Ce test vise à s'assurer que toutes les options fonctionnent sans le moindre accroc. L'écran, l'appareil photo et les performances de la puce sont examinés sous toutes les coutures.

Ce test implique que la fiche technique des iPhone 14 est désormais définitive. Il est désormais peu probable qu'Apple modifie un élément de la fiche technique, à moins qu'une partie de ses smartphones rencontre un sérieux dysfonctionnement.

Dans ce contexte, l'analyste avance qu'Apple n'a pas intégré de périscope avec zoom optique 5x sur ses iPhone 14 Pro et Pro Max. Cette nouveauté devrait se faire attendre jusqu'en 2023. L'analyste n'a pas trouvé la trace de cette option lors de son enquête au sein de l'industrie. Comme le voulaient les rumeurs, Apple aurait néanmoins choisi d'intégrer un capteur photo principal de 48 mégapixels à ses terminaux les plus haut de gamme.

Toujours d'après Jeff Pu, les iPhone 14 et iPhone 14 Max devraient bien se contenter d'une puce A15, au lieu du SoC A16 des éditions Pro. Néanmoins, ce processeur disposerait d'améliorations notables, dont une matrice plus imposante. Pour mémoire, Apple devrait présenter la gamme des iPhone 14 dès septembre 2022. On vous en dit plus dès que possible sur le sujet. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

