iPhone 13 : un nouveau rendu confirme son design et dévoile les coloris

Encore un nouveau rendu pour l'iPhone 13, qui vient préciser le design indiqué par les précédentes fuites. Cette nouvelle image rapporte en effet des informations similaires, comme la réduction de la coche Face ID. Nous avons en revanche un premier aperçu des coloris du smartphone : blanc, doré, bleu et probablement noir.

Voilà quelques semaines que le premier rendu de l'iPhone 13 a fait surface sur la toile. Ce dernier a révélé deux informations de taille : un scanner d'empreintes se trouvant sous l'écran, ainsi qu'une encoche Face ID plus petite. Par ailleurs, cette dernière donnée a par la suite été confirmée par une photo volée de la protection de verre pour l'écran tactile.

On pourrait donc se demander à quoi pourrait bien servir un nouveau rendu de l'iPhone 13. Ce dernier, modélisé par SpecsTech, permet premièrement, à son tour, d'approuver ces prédécesseurs. On retrouve encore une fois un design similaire à celui de l'iPhone 12, de par un bloc photo équipé de capteurs circulaires. Conformément aux indications de Ming-Chi Kuo, on constate la présence du même grand angle que l'iPhone 12.

Trois coloris pour l'iPhone 13, sûrement accompagné d'un quatrième

Deuxièmement, il nous donne un premier aperçu des coloris qui seront proposés par Apple lors du lancement du smartphone. Les utilisateurs auraient ainsi le choix entre un iPhone 13 blanc, doré et bleu. Le leaker à l'origine du rendu précise qu'il devrait également exister une version noire. Difficile en effet d'imaginer qu'Apple mette de côté ce coloris présent depuis les débuts de l'iPhone. Aucune trace néanmoins du revêtement spécial contre les traces de doigts dont nous vous avons parlé la semaine dernière.

Enfin, quelques détails accompagnent le rendu comme “de meilleures caméras”, un processeur Apple Silicon ainsi qu'un écran 120 Hz. Pas de grandes révélations donc, si ce n'est qu'il semblerait que le leaker dispose d'un modèle en main et qu'il ne peut “pas encore déplacer les icônes sur l'écran d'accueil”. D'après de précédentes fuites, l'iPhone 13 devrait sortir en en septembre 2021 et devrait être bénéficier d'une plus grosse batterie que l'iPhone 12.

Source : slashleaks