iPhone 13 : une photo volée confirme l’encoche de taille réduite

Les iPhone 13 seront bien surmontés d'une encoche de taille réduite. Une photo volée montrant une protection de verre pour l'écran tactile vient en effet d'apparaître sur la toile, confirmant les précédentes rumeurs. Apple est visiblement parvenu à réduire la taille des composants logés dans l'encoche en déplaçant certains éléments.

Au cours des derniers mois, plusieurs rumeurs sont venues affirmer que les iPhone 13 se distingueront par une encoche de taille réduite. Cette encoche nouvelle génération serait bien moins large que celle des iPhone 12. Par contre, elle conserverait le même épaisseur. D'après plusieurs fuites et rapports d'analystes, Apple aurait trouvé le moyen de miniaturiser les capteurs TrueDepth destinés au fonctionnement de Face ID.

Ce mardi 23 mars 2021, une photo volée publiée par MacRumors confirme finalement l'arrivée de cette encoche plus petite. Fournie par iRepair, un réparateur de smartphones en Grèce, la photo montre plusieurs protections en verre destinées à la gamme des iPhone 13. On aperçoit trois films de protection différents.

Comment Apple est-il parvenu à réduire l'encoche des iPhone 13 ?

La fuite confirme d'abord la taille d'écrans des futurs iPhone : 5,4 pouces pour le 13 Mini, 6,1 pouces pour l'iPhone 13/13 Pro et 6,7 pouces pour l'iPhone 13 Pro Max. De ce côté là, rien de nouveau. Malgré l'échec commercial de l'iPhone 12 Mini, Apple continuera de proposer un iPhone construit autour d'un petit écran.

Pour réduire la taille de l'encoche, Apple a apparemment opté pour un changement de conception. Désormais, le géant de Cupertino place haut parler au dessus des capteurs TrueDepth, dans la bordure supérieure, plutôt qu'au centre de l'encoche. Cette décision permet de gagner de la place pour les capteurs Face ID et de rogner l'encoche. Hormis cette encoche (enfin) réduite, les iPhone 13 seraient très ressemblants aux iPhone 12. On y retrouverait des tranches métalliques plates et un bloc photo carré au dos.

Fidèle à son calendrier habituel, Apple annoncerait les nouveaux iPhone 13 dès la fin du mois de septembre 2021. Contrairement à l'an dernier, le géant californien n'accuserait pas de retard et ce, en dépit de la pénurie de puces qui frappe toute l'industrie.

Source : MacRumors