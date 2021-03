iPhone 13 : Apple recyclerait le capteur grand angle des iPhone 12

Les iPhone 13, 13 Mini et 13 Pro seraient équipés du même capteur grand angle que les iPhone 12, révèle un analyste réputé. Seul l'iPhone 13 Pro Max, l'édition la plus haut de gamme de cette future génération, embarquerait un objectif grand angle plus sophistiqué. Néanmoins, les améliorations s'annoncent particulièrement timides.

D'après un nouveau rapport de Ming-Chi Kuo, analyste et informateur réputé, relayé par MacRumors, Apple aurait décidé de recycler le capteur angle des iPhone 12 sur les iPhone 13. Selon les informations obtenues par Kuo, les iPhone 13, iPhone 13 Mini et iPhone 13 Pro devront se contenter du même objectif grand angle 7P avec une ouverture de ƒ1.6 que leurs prédécesseurs.

Aux dires de l'analyste, Apple continuera de miser sur ce système de lentilles 7P jusqu'en 2023. D'ici là, les iPhone n'apporteront aucune nouveauté majeure sur le terrain de photographie. Ces lentilles 7P sont fournies par Sunny Optical, une entreprise chinoise spécialisée dans les lentilles optiques, avance le rapport.

Apple prépare un capteur grand angle amélioré pour l'iPhone 13 Pro Max

Apple intégrerait par contre un capteur grand angle amélioré sur l'iPhone 13 Pro Max. Cette édition ultra haut de gamme bénéficierait d'un objectif grand angle à ouverture ƒ1,5. Il s'agit d'une légère amélioration par rapport au grand angle ƒ/1,6 intégré au sein de l'iPhone 12 Pro Max. La firme de Cupertino a cependant plusieurs nouveautés liées à la photographie dans ses cartons. Aux dernières nouvelles, Apple inclurait un nouveau capteur ultra grand angle avec une ouverture de f/1.8 sans aucun compromis sur la qualité.

La marque aurait aussi l'intention de placer un scanner Lidar sur tous les modèles d'iPhone 13. L'an dernier, Apple avait réservé le radar pour la réalité augmentée aux iPhone 12 et 12 Pro Max, les deux variantes les plus chères. Le Lidar permet notamment d'améliorer le rendu des photos en basse luminosité, notamment la mise au point du mode portrait quand il fait sombre. Comme on vous l'expliquait ans notre test de l'iPhone 12 Pro, ce capteur Lidar est efficace en soirée ou en pleine nuit.

Pour rappel, Apple présenterait les iPhone 13 à la fin du mois de septembre 2021. Néanmoins, la pénurie de puces qui frappe toute l'industrie, dont le sous-traitant Foxconn, pourrait obliger Apple à retarder l'arrivée de ses smartphones sur le marché. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : MacRumors