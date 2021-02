iPhone 13 Pro : encoche réduite et Touch ID sous l’écran, découvrez leur design

Les iPhone 13 Pro continuent de se dévoiler. Plusieurs mois avant la keynote, un talentueux designer a publié des rendus offrant un aperçu du design des futurs iPhone haut de gamme. Comme prévu, Apple serait bien parvenu à réduire la largeur de l'encoche. On y découvre aussi un lecteur d'empreintes TouchID sous l'écran en complément de Face ID.

Sur base des dernières fuites apparues sur la toile, le graphiste de Technizo Concept a réalisé de sublimes rendus montrant le design des iPhone 13 Pro en partenariat avec LetsGoDigital. Tout d'abord, notez que les nouveaux iPhone héritent des tranches plates des iPhone 12. L'an dernier, Apple a joué la carte de la nostalgie en recyclant cet élément visuel phare du design des anciens iPhone.

Sur les rendus, on aperçoit une encoche plus discrète que celle des iPhone 12. D'après plusieurs sources, Apple aurait trouvé le moyen de réduire la taille des composants indispensables au fonctionnement de Face ID. Ces capteurs TrueDepth, logés dans l'encoche, prendront donc moins de place. De facto, l'encoche sera moins large. Par contre, elle conserve la même hauteur qu'auparavant. Notez que certaines rumeurs affirment qu'Apple va aller encore plus loin en supprimant complètement l'encoche.

Pas de port Lightning pour l'iPhone 13 Pro ?

Ensuite, on notera la présence d'un lecteur d'empreintes Touch ID caché sous l'écran tactile. Alors que les masques buccaux sont obligatoires dans de nombreux pays, Apple aurait décidé d'ajouter un lecteur d'empreintes en complément de la reconnaissance faciale Face ID. Cette technologie de capteur serait actuellement en cours de développement chez Apple. Sur les rendus, le Touch ID revisité est accessible sur la partie inférieure de la dalle, comme chez la concurrence Android.

Enfin, la vidéo mise au point montre un iPhone 13 Pro dénué de port Lightning. Il se murmure en effet qu'Apple lancerait un modèle d'iPhone 13 dénue du moindre port de recharge. Pour recharger le smartphone, les utilisateurs devront se tourner vers la recharge sans fil par induction ou vers la recharge magnétique via MagSafe.

Pour conclure, on rappelle qu'il ne s'agit encore que de rendus basés sur des fuites. Apple a encore plusieurs mois pour annuler, ajouter ou modifier certains éléments de design. La production de masse des iPhone 13 ne débutera en effet qu'autour de l'été prochain. In fine, les iPhone 13 qui seront dévoilés en septembre 2021 pourraient s'éloigner des terminaux aperçus dans les rendus.

Source : LetsGoDigital