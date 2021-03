iPhone 13 : encoche réduite, Touch ID et écran 120 Hz LTPO, une fuite dévoile tout

Les iPhone 13 continuent de se dévoiler ! Plusieurs mois avant la keynote, une fuite révèle une partie des nouveautés de cette nouvelle génération de smartphones signés Apple. La gamme se distinguerait par une encoche de taille réduite, la présence d'un lecteur d'empreintes Touch ID sous la dalle et un écran 120 Hz LTPO sur les modèles haut de gamme. Apple aurait aussi revu le design du bloc photo arrière.

Citant des informations fournies par le leaker Max Weinbach, la chaîne Youtube EverythingApplePro a confirmé plusieurs nouveautés des iPhone 13 dans une vidéo publiée ce vendredi 26 mars 2021. On y apprend qu'Apple est bien parvenu à réduire la largeur de l'encoche.

D'après une photo volée apparue sur la toile, le géant de Cupertino place désormais le haut parleur au dessus des capteurs TrueDepth, dans la bordure supérieure, plutôt qu'au centre de l'encoche. Cette conception permet de rogner l'encoche.Comme prévu, les iPhone 13 signeraient le retour de Touch ID. Le lecteur d'empreintes digitales serait prévu en complément de la reconnaissance faciale Face ID. Pour la première fois, Apple logerait ce lecteur d'empreintes sous la dalle tactile.

Une meilleure autonomie pour l'iPhone 13 Mini

Toujours d'après Weinbach, Apple miserait sur des écrans 120 Hz LTPO sur les iPhone 13 et 13 Pro Max. Grâce à cette nouvelle dalle tactile moins énergivore, le fabricant californien proposerait des écrans always-on capables d'afficher des informations en continu. L'informateur confirme la présence de grosses batteries et de 1To de stockage interne au sein des iPhone 13 Pro.

Côté design, Apple lancerait un nouveau coloris noir mat sur les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max. La marque inaugurerait aussi un nouveau revêtement en acier inoxydable afin d'éviter les traces de doigts. Apple reverrait aussi le design du bloc photo, devenu de plus en plus proéminent. Cette fois, l'appareil serait plus discret. Ce n'est pas la première fois qu'une rumeur abonde dans ce sens.

La vidéo évoque aussi l'arrivée nouveau système de stabilisation optique d'image sur tous les modèles. Grâce au scanner Lidar, généralisé sur toutes les variantes, l'appareil se concentrerait automatiquement sur les sujets au centre de la composition. De plus, Apple permettrait également aux utilisateurs de tourner des vidéos en mode portrait.

Enfin, la fuite divulgue de nouvelles infos sur l‘iPhone 13 Mini, le smartphone petit format d'Apple. La firme aurait décidé d'améliorer l'autonomie en intégrant une batterie plus imposante. Il s'agit en effet du grief majeur formulé à l'encontre de l'iPhone 12 Mini.