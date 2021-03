Les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max bénéficieraient d'un revêtement spécial afin d'éviter les traces de doigts, révèle un informateur réputé. D'après la fuite, Apple aurait en effet mis au point un dos en acier inoxydable imperméable aux tâches de gras laissées par les doigts des utilisateurs. Cette nouveauté devrait ravir les usagers qui refusent de glisser leur précieux smartphone dans une coque de protection.

En partenariat avec la chaîne Youtube EverythingApplePro, Max Weinbach, jeune leaker américain, a dévoilé plusieurs informations concernant les iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro et 13 Pro Max dans une longue vidéo. Il n'est pas rare que Max Weinbach annonce l'arrivée de certaines fonctionnalités phares plusieurs mois avant la sortie de smartphones d'Apple.

L'informateur commence par confirmer l'arrivée d'un écran always-on sur tous les modèles d'iPhone 13. Cet écran permettrait d'afficher en continu l’heure, la météo, le niveau de la batterie ou des notifications diverses (SMS, réseaux sociaux,…). Pour compenser, Apple aurait décidé d'intégrer de plus grosses batteries qu'au sein des iPhone 12 lancés l'an dernier.

Apple préparerait un coloris noir mat pour les iPhone 13 Pro et Pro Max

La vidéo de EverythingApplePro évoque aussi longuement les atouts esthétiques des iPhone 13 Pro et 13 Pro Max, les deux modèles les plus haut de gamme. Cette année, Apple inaugurerait un nouveau coloris noir mat, similaire à celui des anciens iPhone 7/7 Plus. Ce coloris remplacerait le coloris graphite proposé sur les iPhone 12 Pro/ Pro Max. Cupertino aurait aussi développé un coloris orange-bronze avant de faire marche arrière.

Les iPhone 13 et 13 Pro Max seraient recouverts d'un revêtement spécial en acier inoxydable qui empêche les traces de doigts. Le dos en verre des iPhone 12 Pro et Pro Max est en effet très sensibles aux traces de doigts. C'est également le cas des tranches plates qui distinguent la gamme des précédentes générations. Evidemment, ce revêtement est surtout destiné aux (rares) utilisateurs qui ne glissent par leur iPhone dans un étui ou une coque de protection.

Pour rappel, Apple devrait présenter les iPhone 13 dès la fin du mois de septembre 2021. Contrairement à l'an dernier, le géant de Cupertino n'aurait pas accumulé de retard sur son calendrier de production. La keynote devrait être organisée dans les temps. On vous en dit plus dès que possible sur les iPhone 13. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.