L'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max bénéficieraient d'un tout nouveau coloris noir mat. Si celui-ci ne sera pas totalement noir, ce sera le coloris le plus sombre jamais proposé sur un modèle Pro. Pour l'heure les coloris les plus sombres sont baptisées Graphite et Space Grey – qui sont des teintes gris foncé. Le leaker EverythingApplePro donne également d'autres infos sur l'iPhone 13 et d'autres produits Apple.

Le youtubeur Filip Koroy de la chaîne youtube EverythingApplePro dévoile dans sa dernière vidéo une pluie d'infos exclusives sur les iPhone 13 et d'autres produits Apple. La dernière rumeur concerne le coloris des iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. On sait en effet que cette section de la gamme va bénéficier d'un coloris noir mat inédit. Jusqu'alors, les dernières gammes d'iPhone proposaient bien un coloris noir, mais uniquement pour les modèles non “Pro”.

Les variantes “Pro” de l'iPhone 12 ont un coloris “graphite” gris sombre, tandis que les modèles antérieurs et d'autres produits Apple ont droit à un coloris gris métallique baptisé “Space Grey”. Pour se donner une idée de la faible luminance du coloris, Filip Koroy révèle que la couleur de l'iPhone 13 Pro noir mat sera proche de la couleur HTML #121212.

Les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max noir mat seront vraiment noirs

Ce qui est effectivement quasiment noir. Le châssis en acier serait également recouvert d'un matériau qui réduit la visibilité des traces de doigts – un point critiqué depuis plusieurs générations. EverythingApplePro poursuit dans sa vidéo avec d'autres révélations sur l'iPhone 13 et d'autres produits Apple.

Il est notamment question de la technologie Sensor Shift, actuellement exclusive à l'iPhone 12 Pro Max, et qui devrait débarquer sur toute la gamme iPhone 13. Ce capteur, connu en interne sous le nom de code “warp” est une version améliorée du dispositif. Le capteur fonctionnera quelle que soit la vitesse de rafraichissement et la définition.

Le youtubeur évoque également dans le reste de la vidéo l'arrivée d'une option 1 To de stockage, du capteur LiDAR sur tous les modèles, des capacités batterie, et de l'arrivée d'écrans 120 Hz sur les modèles Pro. Il révèle également un aperçu du design de l'Apple Watch Series 7, des fonctionnalités iOS 15, ainsi que des AirPods 3 et AirPods Pro 2.