iPhone 13 Pro Max : la batterie dépasserait les 4000 mAh, une première chez Apple !

Une fuite en provenance de Chine dévoile la capacité présumée des batteries des quatre iPhone 13 qu’Apple prépare pour la rentrée 2021. L’iPhone 13 Pro Max bénéficierait d’une batterie de plus de 4000 mAh. Du jamais vu chez Apple. La hausse observée par les quatre modèles serait comprise entre 8 % et 20 %.

Quand il est question de capacité de batterie, Apple est une exception sur le marché des smartphones. Les batteries de tous les iPhone sont largement inférieures aux modèles de la concurrence. Très largement même. Quand certains téléphones haut de gamme proposent des batteries de 5000 mAh, voire 6000 mAh, Apple se contente de capacités qui n’ont jamais dépassé les 4000 mAh. Le record actuel est détenu par l’iPhone 11 Pro Max et sa batterie de 3969 mAh.

En 2020, Apple a même surpris ses fans en présentant des smartphones dont la capacité des batteries était inférieure à celle des modèles de l’année précédente. 2815 mAh pour l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro. 3687 mAh pour l’iPhone 12 Pro Max. Cependant, la firme de Cupertino argumente que ce n’est pas la capacité qui fait l’autonomie. Et c’est vrai, puisque les iPhone ont toujours détenu l’étonnant record du rapport autonomie / capacité : pour une batterie de même capacité, l’autonomie d’un iPhone est meilleure.

La première batterie de plus de 4000 mAh dans un iPhone ?

Cependant, c’était peut-être une erreur tactique de la part d’Apple, parce que les iPhone 12 sont compatibles 5G. Et la 5G consomme plus que la 4G. Ajoutez à cela une capacité en baisse et vous obtenez des smartphones qui ont du mal à tenir toute la journée. Notamment sur les petits modèles. Ming Chi Kuo, célèbre analyste financier taïwanais, affirmait en mars dernier qu’Apple intègrerait des batteries avec des capacités plus élevées dans les iPhone 13. Et un leaker chinois confirme cette hypothèse.

En effet, celui-ci a dévoilé les capacités présumées de tous les iPhone 13. Et il y a de bonnes surprises. La première est la capacité de la batterie de l’iPhone 13 Pro Max. Elle atteindrait les 4352 mAh. C’est beaucoup plus élevé que celle de l’iPhone 11 Pro Max. Et cela représenterait une progression de 18 % par rapport à l’iPhone 12 Pro Max. En outre, l’iPhone 13 Pro Max serait le premier iPhone à bénéficier d’une batterie de plus de 4000 mAh. Un record.

De meilleures batteries pour profiter des écrans 120 Hz

La batterie de l’iPhone 13 Mini profiterait d’une capacité de 2406 mAh, pour une augmentation de 8 % par rapport à celle de l’iPhone 12 Mini. Enfin, l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro partageraient une batterie de 3095 mAh. Soit légèrement plus que la batterie de l’iPhone 11 Pro (3046 mAh). Mais c’est bien plus que la batterie des iPhone 12 et 12 Pro. L’augmentation serait ici de 10 % environ.

Si cela se confirme, il s’agirait d’une très bonne nouvelle pour les amateurs d’iPhone, car la batterie est devenue un sujet pas toujours très bien géré chez Apple ces dernières années. D’autant plus que cette année, outre la 5G, un autre élément très gourmand en énergie est attendu : les écrans 120 Hz. Nous l’avons notamment vu avec le OnePlus 9 Pro dont l’autonomie est fortement grevée à cause de cela.