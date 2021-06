iPhone 13 : les 1 To de stockage et le LiDAR sur tous les modèles se confirment

L'analyste de Wedbush Daniel Ives confirme dans sa dernière note l'arrivée d'une option de stockage 1 To sur les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max, ainsi que la généralisation du capteur LiDAR sur tous les modèles d'iPhone de 2021. Entre les photos au format ProRAW non compressé et les capacités vidéo de ces appareils, des options de stockage plus proches de ce que proposent les iPad (1 To voire 2 To) sont de plus en plus demandées par les clients.

Depuis des semaines, plusieurs rumeurs reviennent autour des iPhone 13 (on ne sait toujours pas s'il s'agit de leur nom définitif). A côté de détails sur la taille de l'encoche, ou les nouveaux capteurs photo XXL de l'appareil, on s'attend à ce que Apple propose une nouvelle option de stockage interne. Jusqu'ici Apple n'avait jamais proposé d'option de stockage interne de plus de 512 Go sur ses smartphones.

Apple propose pourtant jusqu'à 2 To de stockage sur les iPad Pro, appareils mobiles qui sont fondamentalement des iPhone XXL avec un OS légèrement différent. Or, depuis quelques générations, Apple a progressé simultanément sur la qualité des photos et des vidéos de ses iPhone, tout en présentant ses produits les plus chers comme des outils professionnels.

iPhone 13 : deux grosses rumeurs se confirment sur le stockage et les capteurs LiDAR

Apple a alors ajouté des formats d'image non compressés comme le ProRAW qui génère des fichiers particulièrement lourds. Les derniers iPhone font également partie des meilleurs smartphones pour l'enregistrement de vidéos 4K, avec là encore des fichiers assez lourds à la clé. Bien sûr le grand public optera sans doute pour des formats compressés et c'est d'ailleurs le comportement des iPhone par défaut.

Mais pour les autres, avoir plus de stockage interne est un must. Cela fait plusieurs semaines que l'on s'attend à ce les iPhone 13 proposent a minima une option de stockage interne 1 To sur les modèles Pro les plus chers. Plusieurs analystes et leakers réputés ont déjà corroboré cette info, mais Daniel Ives, analyste chez Wedbush le confirme également dans une note destinée aux investisseurs. Mais l'analyste ne s'arrête pas là et confirme également deux autres rumeurs.

La première, c'est que comme on pouvait s'y attendre, il y aura un capteur LiDAR dans les iPhone 13 quelle que soit la variante. De quoi démocratiser et développer les usages de ce nouveau composant, notamment pour la réalité augmentée et la photographie computationnelle. Daniel Ives affirme également que Apple lancera ses nouveaux MacBook Pro 14″ et 16″ avec puce M1 lors du WWDC 2021 qui se tient la semaine prochaine.

