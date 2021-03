AirPods 3 : de nouveaux rendus dévoilent le design des écouteurs d’Apple

Les Airpods 3, les prochains écouteurs sans fil d'Apple, se dévoilent un peu plus à travers de nouveaux rendus publiés sur la toile. D'après nos confrères du site Gizmochina, ces rendus proviennent de plusieurs fournisseurs de la marque à la pomme.

Les rumeurs et indiscrétions au sujet des AirPods 3 commencent à se multiplier sur la toile. Il faut dire que plusieurs rapports attestent d'une présentation officielle des nouveaux écouteurs d'Apple le 23 mars 2021. En attendant de voir si ces rapports ont vu juste, nos confrères de Gizmochina ont réussi à mettre la main sur plusieurs rendus des AirPods 3, en provenance de certains fournisseurs du constructeur.

D'après leurs informations, il s'agirait du design final des écouteurs. Comme l'affirmaient de précédentes fuites, le design des AirPods 3 semble se rapprocher davantage des AirPods Pro. On note en effet l'absence d'embout intra-auriculaire, ce qui suggère un design “ouvert”, dénué de longues tiges. On pourrait donc s'attendre à la prise en charge de la réduction de bruit active (ANC), une fonctionnalité jusqu'alors réservée aux AirPods Pro.

La réduction de bruit active enfin présente sur les AirPods 3 ?

D'ailleurs, plusieurs fuites affirment que ces AirPods 3 pourraient finalement s'appeler AirPods Pro Lite, ce qui suggère une fois la présence de l'ANC. En outre et toujours selon Gizmochina, les embouts d'oreilles seraient remplaçables, tandis que, comme vous le pouvez le voir, le boitier de recharge se veut bien plus petit qu'à l'accoutumée.

Si les AirPods 3 proposent bel et bien la réduction de bruit active, il va s'en dire qu'Apple va devoir innover sur les AirPods Pro 2 pour justifier son appellation “Pro” et son prix (logiquement) plus élevé. Il faut rappeler que même si ces AirPods 3 ont effectivement un design ouvert, cela ne les empêchera pas de proposer l'ANC. Les écouteurs sans fil de certains concurrents, les Freebuds de Huawei notamment, proposent une réduction de bruit active d'excellente facture, et ce malgré un design ouvert.

Si la présentation de ces AirPods 3 et des AirPods Pro 2 se tient effectivement ce 23 mars 2021, leur lancement devrait avoir lieu durant le second semestre 2021. Plusieurs analystes évoquent une sortie commerciale aux côtés des iPhone 13. Sauf surprise de dernière minute, Apple devrait tenir une Keynote durant la première moitié du mois de septembre 2021.

