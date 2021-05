Apple Watch Series 7 : découvrez le nouveau design façon iPhone 12

L'Apple Watch Series 7 se dévoile dans une nouvelle fuite. Plusieurs mois avant la keynote, des rendus 3D mis en ligne par un informateur montrent le design de la montre connectée. Apple a visiblement décidé d'uniformiser le design de tous ses produits en s'inspirant de l'iPhone 12. On y retrouve ainsi des tranches plates et des bord anguleux.

Dans une vidéo publiée sur YouTube, Jon Prosser, célèbre informateur du monde de la technologie, affirme avoir obtenu des photos volées montrant l'Apple Watch Series 7. Comme toujours, le leaker assure avoir reçu les clichés d'une source proche de l'industrie. Pour éviter de mettre sa source en danger, Prosser a demandé à un graphiste de concevoir des rendus basés sur les photos reçues.

Contrairement aux précédentes rumeurs, la nouvelle Apple Watch ne serait pas bien différente des précédents modèles. 6 ans après la première génération, Apple intègre toujours une couronne digitale sur la tranche de droite. Du reste, l'écran AMOLED opte toujours pour une forme carrée. Visiblement, il n'y a pas de de lecteur d'empreintes digitales TouchID sous l'écran de la montre, comme le voulaient certains bruits de couloirs.

Un coloris vert, une première pour l'Apple Watch

Néanmoins, Apple apporte plusieurs changements à l'esthétiques de l'Apple Watch. L'entreprise remplace les bords incurvés et arrondis par des tranches plates. Ce changement donne à l'Apple Watch un look plus affirmé. Apple s'est visiblement inspiré du design des iPhone 12, des iPad Pro et des anciens iPhone. Tous ses appareils se distinguent par un cadre en métal avec des tranches plates. Enfin, Apple proposerait pour la première fois un coloris vert, similaire à celui proposé sur le casque AirPods Max.

Malheureusement, Jon Prosser ne divulgue aucune information sur la fiche technique de cette nouvelle génération de montre connectée. Si Apple reste fidèle à son calendrier habituel, l'Apple Watch Series 7 sera présentée dès la fin du mois de septembre 2021. Lors de la keynote, le géant de Cupertino annoncera aussi les nouveaux iPhone 13. On vous en dit plus dès que possible sur l'Apple Watch. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.