iPhone 13 Pro : Samsung va fournir les écrans LTPO 120 Hz, ça se confirme

L'iPhone 13 Pro et 13 Pro Max devrait bien embarquer un écran 120 Hz. D'après un nouveau rapport, Apple a finalement décidé d'intégrer cette technologie sur ses smartphones haut de gamme. Pour éviter de ruiner l'autonomie de la batterie, le géant de Cupertino devrait miser sur des dalles LTPO fournies par Samsung.

L'an dernier, Apple a bien failli recouvrir les iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max d'un écran 120 Hz ProMotion similaire à celui des iPad. Craignant de réduire l'autonomie de la batterie, la firme a finalement préféré s'abstenir juste avant l'entrée en production des smartphones.

Par contre, Apple aurait bien l'intention d'ajouter un écran 120 Hz à ses futurs iPhone 13. D'après un nouveau rapport de The Elec, un média sud-coréen réputé, Apple réservera cette nouveauté aux iPhone 13 Pro et Pro Max, les deux variantes les plus premium. L'iPhone 13 standard et 13 Mini devraient se contenter d'un écran 60 Hz.

Un écran LTPO 120 Hz façon Galaxy S21 Ultra pour les iPhone 13 Pro

Pour ne pas rogner sur l'autonomie, Apple s'est tourné vers Samsung Display, son principal fournisseur d'écrans OLED depuis 2017. Le géant de Séoul fournira des écrans OLED 120 Hz LTPO (low-temperature polycrystalline oxide thin-film transistor) pour équiper les smartphones. Cette technologie d'écran, déjà exploitée sur le Galaxy S21 Ultra ou les Apple Watch, permet d’économiser l’énergie de la batterie en adaptant dynamiquement la fréquence de la dalle. Pour assurer une autonomie de haut vol, Apple souhaiterait aussi intégrer de grosses batteries au sein de ses nouveaux iPhone.

Grâce à la technologie LTPO, Apple proposerait (enfin) un écran Always-On sur les iPhone. Cet écran toujours allumé fonctionnerait de la même manière que celui des dernières Apple Watch. Il permettra d'afficher des informations contextuelles, comme l'heure ou le niveau de la batterie, en continu même lorsque le smartphone est en veille.

Si les rumeurs confirmant la présence d'un écran 120 Hz LTPO se multiplient, on vous conseille tout de même de prendre ces informations avec prudence. La production de masse des iPhone 13 ne débutera qu'en juillet 2021. D'ici là, Apple est encore libre de changer son fusil d'épaule et de reporter l'ajout d'une fonctionnalité. C'est exactement ce qu'il s'est passé l'an dernier, d'après plusieurs fuites.

