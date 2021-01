AirPods Pro 2 : Apple lancerait de nouveaux écouteurs au premier semestre 2021

Les AirPods Pro 2 arriveraient sur le marché dans le courant du premier semestre de l'année 2021. D'après un nouveau rapport de Digitimes, Apple ne tarderait pas à dévoiler une seconde génération d'écouteurs sans fil avec réduction de bruit active.

Fin 2019, Apple dévoilait par surprise les AirPods Pro, ses premiers écouteurs sans fil avec un design intra-auriculaire. Tarifé 279 euros, les écouteurs se distinguaient par l'intégration d'une technologie de réduction de bruit active très efficace.

Plus d'un an plus tard, Apple s'apprête à commercialiser une nouvelle génération d'AirPods Pro. D'après les informations relayées par Digitimes, la firme de Cupertino aurait décidé de lancer les AirPods Pro 2 dès le premier semestre de l'année 2021. On peut donc s'attendre à découvrir les écouteurs avant le mois de juin. Tous les regards se tournent évidemment vers la keynote de mars, lors de laquelle Apple devrait annoncer de nouveau iPad Pro.

Les AirPods Pro 2 sans tige sont imminents

Citant des sources proches de l'industrie, Digitimes affirme que Winbond Electronics, un fournisseur de mémoire flash basé à Taïwan, aurait reçu d'importantes commandes de composants destinées aux AirPods Pro 2. Toutes les lignes de production de la firme seraient occupées pour les 6 prochains moins, assure Digitimes.

Le rapport de Digitimes confirme les assertions du blog japonais Mac Otakara. Dans un article publié l'an dernier, le bloc affirmait qu'Apple ambitionne de lancer les nouveaux AirPods en même temps que le nouvel iPhone SE. Le smartphone compact serait annoncé lors de la keynote de mars et commercialisé dès avril.

Côté design, cette seconde génération se distinguerait de ses prédécesseurs par l'absence de tige. D'après les informations de Mark Gurman, Apple aurait décidé de retirer la fameuse tige destinée au microphone. La firme opterait pour un design plus compact dans la lignée des écouteurs de Samsung, les Galaxy Buds.

Dans la foulée des AirPods Pro 2, Apple pourrait lever le voile sur les AirPods Pro Lite, aussi appelés AirPods 3. Moins chers que les AirPods Pro 2, ils feraient l'impasse sur la technologie de réduction de bruit active. Par contre, ils seraient bien équipés d'embouts intra-auriculaires afin d'offrir une réduction de bruit passive.

Source : Digitimes