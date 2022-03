iPhone 13 Pro : cette édition bling-bling arbore la signature de Steve Jobs, Elon Musk ou Michael Jackson

Caviar vient de lancer une nouvelle collection d'iPhone 13 Pro. Ces éditions bling-bling recouvertes d'or et de bijoux arborent fièrement la signature d'une célébrité comme Elon Musk, Steve Jobs, Napoléon ou encore Michael Jackson. Les prix de chaque modèle sont vertigineux.

Caviar, le célèbre joaillier russe spécialisé dans la customisation de produits électroniques, vient de lancer une nouvelle collection. Baptisée “Autograph”, cette collection comprend 4 modèles d'iPhone 13 Pro arborant la signature d'un individu emblématique.

L'entreprise russe propose d'apposer la signature officielle de quatre célébrités sur l'appareil : Elon Musk, Steve Jobs, Napoléon ou Michael Jackson. Caviar propose également un iPad Pro personnalisé par ses soins, avec la signature de Grigori Raspoutine, illustre guérisseur russe ayant fortement influencé l'empire de Russie par le biais de l'épouse du tsar Nicolas II.

Des iPhone 13 Pro signés par Napoléon ou Michael Jackson, dès 24 000 euros

Sans surprise, Caviar orne ces créations de métaux et de pierres précieuses. Sur l'édition Napoléon, on trouve notamment un “alliage de bijoux avec double galvanoplastie en or (24 carats)” et “un motif en relief en satin utilisant la technique de gravure sur métal”.

Caviar assure glisser “un fragment d'une lettre écrite personnellement par Napoléon” dans l'iPhone, au sein d'un “coffre-fort en verre résistant aux chocs”. Sur les autres éditions, Caviar a notamment ajouté du titane noir et de l'or.

Evidemment, ces éditions bling-bling sont proposées à des prix très élevés. L'iPhone 13 Pro “Michael Jackson”, le modèle le moins cher, est vendu au prix de 24540 dollars, soit 22 000 euros. La version Napoléon grimpe jusqu'à 75090 dollars, ce qui équivaut à 67 000 dollars. L'iPad Pro, qui nécessite davantage d'or et de métaux précieux qu'un iPhone, est quant à lui affiché à 91 100 dollars, soit 82 000 euros. Tous ces modèles sont limités à un seul exemplaire.

C'est loin d'être la première fois que Caviar surprend avec des créations originales à prix exorbitant. Récemment, le joaillier a lancé des Galaxy S22 recouverts d'or ou de titane. Par le passé, Caviar a aussi commercialisé un iPhone 11 Pro Superior Jobs, un smartphone qui contient un vrai bout du pull à col roulée de Steve Jobs, un iPhone X doté d’un panneau solaire Tesla ou encore un iPhone 11 de Noël incrusté de diamants.