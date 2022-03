iPhone : la mise à jour iOS 15.4 ruine l’autonomie de la batterie

La mise à jour iOS 15.4 provoque une baisse de l'autonomie de certains iPhone. D'après les témoignages, l'installation du firmware a un impact négatif sur la batterie des smartphones d'Apple.

Il y a quelques jours, Apple a lancé le déploiement de la mise à jour iOS 15.4 sur tous les iPhone compatibles. Cette nouvelle version du système d'exploitation embarque plusieurs nouveautés de taille, comme une meilleure compatibilité avec la manette DualSense, 37 nouveaux emojis et la possibilité d'installer des mises à jour avec les données mobiles. Surtout, la mise à jour permet de déverrouiller l'iPhone avec Face ID même si votre visage est recouvert par un masque sanitaire.

Malheureusement, la mise à jour s'accompagne aussi d'une baisse d'autonomie sur certains iPhone. D'après les témoignages de certains utilisateurs sur Twitter, l'installation du firmware a fortement réduit l'endurance de leur appareil.

iOS 15.4 est accusé de drainer la batterie des iPhone : pourquoi il ne faut pas paniquer

“L'autonomie de la batterie sur iOS 15.4 est vraiment mauvaise. Après 24 heures, j'ai perdu 80%, mais l'écran était actif pas plus de 2 heures et j'utilise uniquement Safari, YouTube, Instagram, Uber”, témoigne un internaute. Un autre assure que “le chargement de mon téléphone est bloqué à 95% ou 97%, puis lorsque je le débrancherai, il affichera 100% peut-être 5 minutes plus tard ou après un redémarrage, puis se videra rapidement”.

On peut pourrait supposer que la baisse de l'autonomie est liée à l'activation de l'écran 120 Hz des iPhone 13 Pro. Apple a en effet activé la fréquence de rafraîchissement élevée sur les applications des réseaux sociaux, comme Twitter ou Instragram. Jusqu'ici, ces apps étaient cantonnées à 60 Hz, ce qui consomme moins d'énergie. Cependant, on remarquera que de nombreux utilisateurs d'iPhone plus anciens (iPhone 11, iPhone 12…), qui n'ont pas d'écran 120 Hz, sont également concernés.

Il n'est pas rare que l'installation d'une mise à jour d'iOS provoque une forte baisse de l'autonomie de certains iPhone. Ces derniers temps, chaque mise à jour du système d'exploitation s'est accompagnée d'une série de plaintes. Pourtant, il s'agit d'un phénomène tout à fait normal, et, la plupart du temps, temporaire.

En effet, l'installation d'une mise à jour active une série de tâches en arrière plan. Ces différentes tâches, comme le calibrage de la batterie, drainent l'autonomie de l'accumulateur. Il ne faut que quelques jours pour que le calibrage soit terminé et que tout rentre dans l'ordre. Néanmoins, Apple ne tarde jamais à proposer un correctif pour régler une éventuelle défaillance.