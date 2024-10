La montre Samsung Galaxy Watch 6 est presque à moitié prix chez Amazon

Amazon fait plaisir à ses clients en leur permettant d'économiser 150 euros sur l'acquisition d'une montre connectée Samsung. À l'occasion d'une vente flash, la Galaxy Watch 6 bénéficie en effet d'une remise intéressante de près de 50 %.

C'est probablement l'une des bonnes affaires du moment chez Amazon ! Dans sa page dédiée aux ventes flash, le géant du commerce en ligne effectue près de 50 % de réduction sur l'achat de la Galaxy Watch 6. Affichée au prix conseillé de 319 euros, la montre Samsung disponible dans son modèle 40 mm et sa version Bluetooth voit son tarif diminuer à 169 euros.

Cela représente donc une remise immédiate de 150 euros. Pour information, l'offre promotionnelle concerne le coloris Graphite de la montre et le produit est fourni avec un chargeur secteur. De plus, la livraison est gratuite et le paiement peut être fait en plusieurs fois sans frais.

Pour en revenir à la Watch 6 de la gamme Galaxy, il s'agit d'une montre connectée qui possède un écran tactile Super AMOLED de 1,31 pouce avec une définition de 432 x 432 pixels et une densité à 330 ppi. On trouve aussi un processeur Exynos W930, une mémoire vive de 2 Go de RAM, un espace de stockage de 16 Go et la technologie sans fil Bluetooth 5.3. Compatible avec les appareils Android 10.0 (ou modèle supérieur), la montre Samsung fonctionne sous le système d'exploitation mobile Wear OS 4. Protégé contre la poussière et étanche jusqu’à 50 mètres, l'objet connecté est alimenté par une batterie d'une capacité de 300 mAh dont l'autonomie peut atteindre les deux jours d'utilisation.

À propos des principales fonctionnalités de la Samsung Galaxy Watch 6, le capteur de foulée, diverses notifications, la boussole, l'affichage des calories dépensées, la cardio fréquencemètre, le chronomètre, le coach intégré, la distance parcourue, le GPS intégré, le haut-parleur, l'indication IMC, le suivi du sommeil ou bien encore le thermomètre sont de la partie.