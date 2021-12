iPhone 13 : les ventes diminuent avant Noël, malgré un lancement réussi

Apple a vraisemblablement indiqué à ses fournisseurs de composants pour l'iPhone 13 qu'il pourrait ne pas commander autant d'unités que prévu en raison d'une baisse de la demande, selon un rapport de Bloomberg.

Jusqu’à présent, Apple était limité par le nombre d'iPhone 13 qui peuvent être assemblés avec les pièces disponibles et non par la demande, mais un nouveau rapport de Bloomberg indique qu'Apple ne s'attend pas à ce que les clients qui subissent de longs temps d'attente maintiennent leur intérêt lorsque l'offre reprendra.

En effet, Apple s’attend à ce que la demande diminue, malgré l’approche des fêtes de Noël qui auraient pu dynamiser les ventes. Apple aurait déjà réduit ses objectifs de production de près de 10 millions d'unités en raison de la pénurie de puces provoquée par un pic de cas de COVID-19 dans le monde, ainsi que des restrictions d'utilisation de l'énergie en Chine. Apple s’attendait déjà à vendre moins d’iPhone 13 à cause de la pénurie de composants, mais c’est finalement la demande des clients qui semble chuter.

Apple ne s’attend pas à vendre autant que prévu

Le rapport de Bloomberg indique qu'Apple avait auparavant pour objectif de combler le manque à gagner en 2022, lorsque l'approvisionnement s'améliorera. Cependant, la société a informé ses fournisseurs qu'elle pourrait ne pas obtenir autant de commandes que prévu. D’après un précédent rapport de DigiTimes, les ruptures de stock d’iPhone 13 auraient dû se poursuivre jusqu’en février 2022, mais il semble que la situation s’améliore déjà dans certains pays.

Au lancement, les modèles disponibles de l'iPhone 13 et de l'iPhone 13 Pro se sont vendus rapidement, et pendant plusieurs semaines après le lancement, les délais d'expédition étaient assez longs. Tim Cook avait alors déclaré lors d’une conférence téléphonique qu'Apple « travaillait dur » pour augmenter les stocks d'iPhone 13, et il semble que les stocks soient enfin en train de rattraper la demande. Dans certains pays, il est possible de commander un iPhone 13 et de le recevoir la semaine suivante ou sous deux semaines, alors qu’il fallait auparavant attendre bien plus longtemps.

Malgré l'affaiblissement de la demande, on s’attend toujours à ce qu'Apple connaisse une augmentation importante des ventes au cours des trois derniers mois de 2021. On sait par exemple que grâce aux iPhone 13, Apple est devenu numéro 1 du marché des smartphones en Chine.

Source : Bloomberg