L’iPhone 6 Plus sera bientôt officiellement obsolète

L'iPhone 6S Plus sera bientôt considéré comme ancien par Apple. D'ici peu, l'ancien fleuron de la marque sera relégué dans la catégorie des appareils obsolètes. Il sera alors complètement privé de réparations.

L'iPhone 6 Plus, le smartphone phare d'Apple en 2014, s'apprête à tirer sa révérence. D'après un mémo interne obtenu par nos confrères de MacRumors, le géant de Cupertino s'apprête à placer l'ancien flagship sur la liste officielle des produits anciens. Il rejoindra des terminaux déjà considérés comme anciens par Apple, comme l'iPhone 4 (8 Go), l'iPhone 4S, l'iPhone 4S (8 Go), l'iPhone 5 et l'iPhone 5C.

“Les produits sont considérés comme anciens lorsqu’Apple a interrompu leur commercialisation il y a plus de cinq ans et moins de sept ans”, explique Apple. Il s'agit d'une ultime étape avant qu'Apple ne glisse un appareil dans une catégorie consacrée aux téléphones obsolètes. L'iPhone 6, commercialisé pendant une année supplémentaire, n'est pas encore concerné par ce changement.

L'iPhone 6 Plus sera bientôt privé de réparation

Une fois placé dans la liste des terminaux anciens, l'iPhone 6 Plus continuera d'être pris en charge par les Apple Store et les centres de services agréés Apple. Les équipes d'Apple continueront de permettre la réparation ou le changement d'un composant, comme la batterie ou l'écran, sous réserve évidemment que les pièces soient encore disponibles. Au vu des règles édictées par Apple, l'iPhone 6 Plus devrait rester dans cette section pendant deux ans.

Une fois ces deux années écoulées, le premier iPhone grand format sera déplacé dans la section des terminaux obsolètes, aux côtés de l'iPhone 4 et l'iPhone 3GS. “Les produits sont considérés comme obsolètes lorsqu’Apple a interrompu leur commercialisation il y a plus de sept ans. Apple n’effectue plus de réparations matérielles sur les produits obsolètes, à l’exception des ordinateurs portables Mac éligibles à une réparation portant uniquement sur la batterie pendant une période supplémentaire. Les centres de services agréés Apple ne peuvent pas commander de pièces détachées pour les produits obsolètes”, explique Apple.

L'iPhone 6 Plus sera alors officiellement obsolète. Notez que l'iPhone 6 Plus est déjà obsolète d'un point de vue logicielle depuis septembre 2019 et le déploiement de la mise à jour iOS 13. Utilisez-vous toujours un modèle lancé en 2014 ? On attend votre témoignage dans les commentaires.

