iPhone 13 : Apple prépare un Touch ID sous l’écran, ça se confirme

Les iPhone 13 vont signer le grand retour du Touch ID, révèle une fuite. Pour la première fois, Apple cachera le lecteur d'empreintes digitales sous l'écran de ses smartphones. La firme de Cupertino testerait actuellement une technologie de capteur optique.

La pandémie de Covid-19 oblige Apple à s'adapter. Alors que les masques buccaux sont obligatoires dans la plupart des pays, la reconnaissance faciale Face ID, inaugurée en 2017 sur les iPhone X, est devenue complètement inutile.

Dans ces conditions, Apple souhaite intégrer un lecteur d'empreintes Touch ID sous l'écran de ses iPhone 13, rapporte le Wall Street Journal. Citant les informations fournies par un ancien d'employé d'Apple, le média affirme que le groupe a récemment accéléré le développement de son Touch ID sous la dalle tactile.

Un iPhone 13 avec Touch ID et Face ID est dans les cartons d'Apple

Toujours d'après le Wall Street Journal, Apple miserait sur un lecteur d'empreintes optique. Cette technologie, toujours en cours de développement, se voudrait plus fiable et sécurisée que le module ultrasonique intégré sous l'écran des smartphones de Samsung, notamment les Galaxy S21. C'est plutôt surprenant : la technologie optique est considérée comme moins fiable (si vous avez les doigts mouillés ou sales par exemple) que les lecteurs ultrasoniques.

Néanmoins, Apple est loin de vouloir abandonner Face ID. Selon le média, la marque californienne proposera deux technologie de déverrouillage biométriques sur ses futurs iPhone. Pour la première fois, vous pourrez donc déverrouiller l'iPhone (et utiliser Apple Pay) avec votre visage ou votre doigt.

Pour rappel, plusieurs autres sources fiables abondent dans le même sens. C'est notamment le cas du célèbre analyste Ming-Chi Kuo et de Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg. On peut donc avancer, avec plus ou moins de certitude, qu'Apple expérimente effectivement des capteurs Touch ID sous l'écran dans ses laboratoires.

Néanmoins, il est toujours possible que le constructeur change son fusil d'épaule dans les mois à venir, d'ici la validation du design final et le lancement de la production de masse. Selon le Wall Street Journal, Apple n'intégrera d'ailleurs pas le Touch ID sous l'écran s'il n'est pas aussi réactif que le Touch ID logé dans le bouton des anciens iPhones. Rien n'est encore joué.

Source : Wall Street Journal