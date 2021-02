Apple Glass : lancement au premier semestre de 2022

Les Apple Glass, les fameuses lunettes connectées pour la réalité augmentée, ne seraient pas commercialisées avant 2020. D'après un analyste financier, Apple utiliserait le même scanner Lidar que celui présent sur les derniers iPhone. Le coût de production des lunettes AR avoisinerait les 500 dollars, laissant suggérer un prix de vente particulièrement élevé.

D'après un rapport de Yang Weilun, analyste chez JP Morgan, Apple devrait annoncer les Apple Glass dans le courant du premier semestre de 2022. L'expert se base sur des informations provenant de la chaîne d'approvisionnement d'Apple.

Visiblement, les fournisseurs de Cupertino seront en mesure de produire tous les composants nécessaires en masse dès le quatrième trimestre de cette année, laissant quelques mois à Apple pour finaliser la production de masse. Ming-Chi Kuo, analyste chez TF International Securities et source intarissable d'informations sur les plans d'Apple, table plutôt sur un lancement fin 2021. Pour l'heure, il est probable que la firme de Cupertino ne se soit pas encore arrêtée sur un calendrier de lancement définitif.

Un coût de production de 500 dollars pour les Apple Glass

Aux dires de Yang Weilun, les Apple Glass embarqueront un scanner Lidar similaire à celui qu'on trouve sur les iPhone 12 Pro/Pro Max et les iPad Pro 2020. Ce scanner va permettre à Apple de proposer un mode vision nocturne avec ses lunettes connectées. En effet, un brevet déposé par la firme californienne décrit un procédé qui repose sur une détection de l'environnement avant d'afficher un rendu graphique. Apple y ajouterait six objectifs et un capteur ToF (Time of Flight) dédié à mesurer la profondeur.

Toujours d'après l'analyste, le coût de fabrication des Apple Glass atteindrait les 500 dollars. A titre de comparaison, Apple dépense 406 dollars pour produire un seul iPhone 12 Pro. On peut donc s'attendre à ce qu'Apple propose les lunettes pour la réalité augmentée à un prix élevé. Il n'est pas impossible que l'engin soit tarifé autour des 1000 euros. On vous en dit plus dès que possible sur les Apple Glass. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.