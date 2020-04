iPhone : Apple adapte Face ID aux masques de protection

Face ID, la reconnaissance faciale 3D des iPhone, s’adapte enfin au port d’un masque de protection. Avec la mise à jour iOS 13.5, Apple permet en effet à sa reconnaissance des visages de repérer la présence d’un masque buccal. L’iPhone proposera alors directement aux utilisateurs d’entrer leur code de sécurité pour accéder à leur smartphone.

Ultra sophistiquée et sécurisée, la reconnaissance Face ID des iPhone est capable de comprendre et de s’adapter aux changements de votre visage. Si vous changez de lunette, que vous coupez vos cheveux ou que vous rasez votre barbe, la reconnaissance biométrique d’Apple continuera de vous identifier sans le moindre problème. Sans surprise, la situation se complique si vous portez un masque de protection contre le Covid-19. Pour fonctionner, Face ID a en effet besoin de pouvoir identifier vos yeux, votre nez et votre bouche, explique Apple.

Sur le même sujet : iPhone 12 – cette vidéo montre à quoi l’encoche Face ID plus fine ressemblera

Face à la généralisation du port du masque, Apple a décidé de modifier le comportement de la reconnaissance faciale d’iOS. En fouillant dans le code de la beta de la mise à jour iOS 13.5, Guilherme Rambo, un développeur d’applications iOS, a identifié des changements dans le processus de déverrouillage des iPhone. Désormais, si la reconnaissance faciale remarque la présence d’un masque buccal, iOS demandera automatiquement aux usagers d’entrer leur code de déverrouillage. Face ID ne tentera donc plus en vain de reconnaître un visage pendant plusieurs essais. Ce changement permet évidemment de gagner du temps.

Apple préfère donc désactiver temporairement Face ID que de réduire le niveau de sécurité de son dispositif. Plutôt que de privilégier l’usage du code de sécurité, la firme de Cupertino aurait en effet pu exclure la bouche et le nez du processus de reconnaissance pour se concentrer sur les yeux de l’utilisateur. Evidemment, cette approche aurait drastiquement réduit le niveau de sécurité de ses iPhone. Une concession que l’entreprise n’est évidemment pas prête à faire. Que pensez-vous de la parade d’Apple ? On attend votre avis dans les commentaires.

As pointed out by @Sonikku_a2, if you’re wearing a mask, iOS 13.5 goes straight to the passcode screen if you try to unlock with Face ID (keypad not shown because iOS hides it in screen recordings) pic.twitter.com/bQCzu5u20p

— Guilherme Rambo (@_inside) April 29, 2020