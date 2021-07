Les AirPods 3 seraient présentés en septembre avec l’iPhone 13

Les AirPods 3 pourraient bien arriver très bientôt. En effet, la production aurait déjà commencé et on pourrait s’attendre à les voir présentés en même temps que l’iPhone 13, soit en septembre si tout va bien. Ils n'apporteraient pas de changement majeur par rapport aux AirPods 2.

Les derniers AirPods d’Apple datent de mars 2019 et il est maintenant temps de passer à la suite. Les prochains modèles des écouteurs pourraient ainsi être dévoilés dès le mois de septembre aux côtés de l’iPhone 13. Du moins, c’est ce que Digitimes affirme. Le site proche des usines de production argue en effet que certains des composants des AirPods 3 seraient déjà en train d’être fabriqués à petite échelle. La production de masse démarrerait en août, ce qui coïncide avec une sortie en septembre.

Pour ce qui est des nouveautés, nous seront dans le domaine de l’amélioration technique. Le format ne changera pas, puisque nous aurons toujours les écouteurs avec un boîtier de recharge (après tout, pourquoi changer cette formule ?). Cependant, les AirPods 3 auraient le droit à un nouveau design proche des AirPods Pro, mais sans l’embout en silicone. Le boîtier, lui, serait plus fin que les précédents modèles.

Les AirPods 3 seraient bien présentés en septembre

Quelques fuites par-ci par-là nous ont déjà donné un aperçu des écouteurs True Wireless. Comme vous pouvez le voir sur les photos volées de 52audio, nous avons du Apple pur jus au niveau du design. Il faudra attendre la présentation pour savoir ce qu’ils vont réellement proposer de neuf.

En 2020, Apple avait tenu sa traditionnelle conférence iPhone en octobre. Un retard causé par la pandémie et la pénurie de semi-conducteurs. Cette année, la firme de Cupertino va revenir à une traditionnelle Keynote en septembre. C’est du moins ce qu’affirme Bloomberg.

Apple présenterait donc l’iPhone 13, petite évolution de l’iPhone 12, dans un peu plus d’un mois, en plus des AirPods 3. Pour ce qui est des MacBooks, il faudra attendre une autre Keynote, plus tard dans l’année sans doute. D’ailleurs, il faudra certainement même ronger son frein jusqu’en 2022 pour le nouveau MacBook Air, qui serait doté d’un écran Mini-Led. Bien entendu, nous guetterons toutes les fuites concernant ces prochains AirPods 3, mais aussi celles sur l’iPhone 13.

Source : Digitimes