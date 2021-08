Prix des iPhone 13 : Apple augmenterait finalement les tarifs

Les prix des iPhone 13 seraient finalement revus à la hausse. D'après Digitimes, TSMC, le fondeur taiwanais qui fabrique les puces SoC Bionic A14 gravées en 5nm, aurait décidé d'augmenter les tarifs de la production de ses puces. En réaction, Apple pourrait répercuter cette hausse sur le prix de vente de ses smartphones.

Au cours des derniers mois, de nombreuses fuites et rapports d'analystes ont évoqué le prix des iPhone 13. La plupart des analystes et informateurs du marché se sont accordés sur le fait qu'Apple ait l'intention de se calquer sur la grille tarifaire des iPhone 12.

Ainsi, Apple devrait commercialiser l'iPhone 13 mini à partir de 809 euros, l’iPhone 13 standard à partir de 909 euros, le 13 Pro à partir de 1 159 euros et le 13 Pro Max à partir de 1 259 euros. Sans surprise, les versions avec davantage de mémoire seront vendues plus chères.

Apple va-t-il augmenter le prix des iPhone 13 en dernière minute ?

Alors que la keynote de présentation approche à grands pas, un rapport de Digitimes est venu semer le trouble. D'après le média, “TSMC est sur le point d'augmenter ses devis, y compris ceux des technologies de gravure avancées de moins de 7 nm, ce qui entraînera une augmentation des coûts de fabrication pour Apple et d'autres grands clients”.

Ces nouveaux tarifs entreront en vigueur pour les clients dès janvier. Néanmoins, les commandes passées en fin d'année seront d'ores et déjà concernées. Citant des sources proches de l'industrie, Digitimes affirme que certains clients doivent s'attendre à une augmentation des coûts allant jusqu'à 20%.

De son côté, Apple, le plus important client de TSMC, enregistra une hausse des prix de 3 à 5 %. Le géant de Cupertino compte en effet sur la firme de Taïwan pour produire les SoC Bionic A14, les puces gravées en 5nm, qui alimentent ses iPhone 13. Pour compenser cette dépense inattendue, Apple est “susceptible de fixer des prix plus élevés pour ses prochains iPhone”, avance Digitimes.

Sur le même sujet : le Face ID des iPhone 13 pourrait vous reconnaître même si vous portez un masque

Nous en saurons plus sur le tarif des iPhone 13 dès la keynote de septembre. Aux dernières nouvelles, la conférence aurait lieu le mardi 7 septembre 2021. On vous en dit plus dès que possible sur le sujet. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Digitimes