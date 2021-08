iPhone 13 : batterie plus grande, mmWave 5G, la fiche technique se précise

Selon un nouveau rapport de Trendforce, la série iPhone 13 d'Apple offrira bien des batteries de plus grande taille et d’autres améliorations majeures par rapport à la précédente génération d’iPhone 12.

Selon le cabinet d'études TrendForce, les iPhone 13 seront bien équipés d’une puce gravée en 5 nm, que l’on connait pour l’instant sous le nom de A15, et tous les modèles profiteront d’une batterie plus grande, grâce à l’arrivée d’une carte mère un peu plus petite.

En effet, nous savions déjà que le modèle Mini serait équipé d’une batterie 2406 mAh, le modèle standard d’une batterie 3095 mAh, le modèle Pro d’une batterie 3095 mAh et enfin le modèle Pro Max d’une batterie 4352 mAh. Ce dernier offrirait donc une batterie près de 18 % plus grande que l’iPhone 12 Pro Max de l’année dernière.

Les iPhone 13 seraient compatibles avec les bandes 5G mmWave

TrendForce confirme également que les modèles iPhone 13 et iPhone 13 Pro étendront le support de la 5G mmWave à des pays supplémentaires en dehors des États-Unis. L’année dernière, seuls les iPhone 12 vendus aux États-Unis étaient compatibles avec les bandes mmWave, qui offrent un débit bien plus rapide que les bandes Sub-6GHz.

Le nombre exact de pays dans lesquels seront disponibles les iPhone compatibles avec les bandes mmWave n’a pas été communiqué. Cependant, il semble probable que l'Europe occidentale, ainsi que d'autres régions développées, aient accès à cette fonctionnalité. La France va bientôt attribuer des fréquences dans la bande des 26 GHz pour exploiter cette technologie. On s'attend à ce qu'elle soit disponible d'ici mi-2022.

Comme chaque année, les nouveaux iPhone 13 devraient être présentés au mois de septembre prochain, et vendus dans les semaines qui suivent. En termes de prix, les analystes s'attendent à ce que l'iPhone 13 ait un prix similaire à celui de l'iPhone 12 afin d'aider Apple à « maintenir sa stratégie de prix agressive » pour aider à stimuler les ventes. Pour rappel, les iPhone 12 mini, 12, 12 Pro et 12 Pro Max étaient respectivement vendus à partir de 809 euros, 909 euros, 1159 euros et 1259 euros.

Apple s’attend à des ventes 20% supérieures aux iPhone 12, et espère vendre 100 millions d’exemplaires dès les premiers mois. Le cabinet d'études estime lui que les livraisons totales d'iPhone pourraient augmenter de 30 % en glissement annuel au troisième trimestre de 2021.

Source : TrendForce