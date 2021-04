iPhone 13 : Apple proposera la technologie 5G mmWave dans plus de pays

Les iPhone 13 devraient être plus nombreux à embarquer une antenne 5G mmWave : Apple aurait en effet décidé de proposer l'accès à ces nouveaux réseaux dans davantage de pays, dont probablement le Canada, le Japon, l'Australie et de nombreux pays d'Europe dont la France. Le réseau 5G mmWave reste néanmoins pour l'essentiel à déployer.

Tout le monde, jusqu'à l'opérateur Orange, vous le dit et le répète : toutes les 5G ne se valent pas. En fonction de la plage de fréquences, la portée prime sur le débit ou c'est l'inverse. Dans un premier temps les opérateurs ont donc privilégié le réseau le plus facile à installer, la 5G “de base” dont on peut bénéficier dès aujourd'hui avec un terminal compatible. Néanmoins côté débits cette 5G là n'a rien d'une révolution. La bande-passante au quotidien est généralement semblable à celle délivrée par une bonne 4G avec des débits supérieurs de manière localisée.

Le réel apport de ce réseau 5G est de mieux couvrir les lieux de forte affluence. La 5G excelle en effet dans ces conditions grâce à davantage de canaux d'émission et de technologies comme le beamforming. Mais pour vraiment faire exploser les débits, il faut un autre réseau d'antennes dit mmWave. Ce réseau est beaucoup plus complexe et coûteux à déployer car les antennes mmWave sont par définition moins puissantes, et leurs plages de fréquences pénètrent moins bien les bâtiments. Avant de commercialiser des offres 5G mmWave il faut ainsi installer un très grand nombre d'antennes au plus près des clients.

Apple proposera des modèles iPhone 13 avec la 5G mmWave dans plus de pays

Peu de smartphones sont déjà compatibles avec le réseau mmWave. Apple propose pourtant des modèles compatibles depuis l'iPhone 12. Ces derniers sont exclusivement commercialisés aux Etats-Unis par l'opérateur Verizon. Ils sont faciles à distinguer des autres modèles grâce à leur cache en plastique sur la tranche droite. Les iPhone 12 mmWave représentent 30-35% des ventes globales. Ming-Chi Kuo estime que Apple va faire monter cette proportion à 55-60% des ventes d'iPhone 13 :

“Alors que les livraisons de smartphones 5G ont augmenté significativement en 2020, la plupart des unités ne prenaient en charge que les ondes sous les 6 GHz. Nous pensons que le mmWave va créer des applications plus variées que la 5G sous les 6 GHz grâce à une bande passante accrue et latence réduits. L'iPhone 12 mmWave n'est compatible que sur le marché américain, et la part de ces iPhone dans les expéditions est autour de 30-35 %. Nous prédisons que les modèles mmWave de l'iPhone 13 seront disponibles dans plus de pays (ex : Canada, japon, Australie et les opérateurs européens majeurs), de sorte que la part des iPhone 13 mmWave dans les envois augmente significativement à 55-60%”, détaille l'analyste.

Ming-Chi Kuo note que comme les iPhone 12 actuels, les iPhone 13 mmWave se distingueront des autres par leur antenne visible sur la tranche. Bien sûr la note de Ming-Chi Kuo n'est pour l'heure qu'une projection, mais l'analyste s'est souvent révélé juste d'autant que l'arrivée du mmWave sur plus d'iPhone 13 est corroboré par d'autres sources.

