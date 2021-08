L’iPhone 13 aurait une batterie bien plus grosse, jusqu’à 4352 mAh pour le Pro Max

D’après de nouvelles informations, Apple chercherait à augmenter la taille des batteries de ses iPhone. Pour ce faire, le constructeur adopterait de plus en plus des puces IDP, plus fines et prenant moins de place. Les iPhone 13 seraient les premiers à en bénéficier, avec des batteries jusqu’à 18 % plus importantes.

Apple ne s’est jamais vraiment démarqué par l’autonomie exceptionnelle de ses appareils. Sans pour autant être le cancre de la classe dans le domaine, ses concurrents obtiennent de bien meilleures performances. Aussi, le constructeur tente par plusieurs moyens de s’améliorer. L’un de ces moyens pourrait notamment être l’utilisation d’une puce IDP. Plus compactes et plus fines, ces dernières ont un avantage non négligeable : elles laissent plus de place pour la batterie.

Ces puces pourraient se retrouver dans les iPhone, iPad et MacBook, mais certaines sources — visiblement en désaccord avec Apple quant aux méfaits des fuites — affirment qu’elles feront leur apparition dès l’iPhone 13. Ainsi, le modèle Mini serait équipé d’une batterie 2406 mAh, le modèle standard d’une batterie 3095 mAh, le modèle Pro d’une batterie 3095 mAh et enfin le modèle Pro Max d’une batterie 4,352 mAh. C’est ce dernier qui bénéficiera de la plus grande amélioration par rapport à la génération précédente, avec un boost de 18 %.

Sur le même sujet : iPhone 13 — nouveaux coloris, encoche réduite, Touch ID sous l’écran… voici les dernières fuites

Apple veut améliorer l’autonomie de ses appareils avec de plus grosses batteries

Toutefois, il n’est pas encore certain que les iPhone 13 seront les premiers à intégrer une puce IDP. Ce changement pourrait en effet s’opérer à partir d’une génération ultérieure. En revanche, on devrait bel et bien retrouver cette dernière dans les autres appareils de la marque, possiblement, par ailleurs, dans l’iPad Mini 6 et le prochain MacBook. Ce seront les partenaires habituels d’Apple qui s’occuperont de la transition, à savoir TSMC et Amkor.

Si les rumeurs pour l’iPhone 13 s’avèrent exactes, la firme de Cupertino augmenterait la taille de la batterie de 8 % pour le modèle Mini et 10 % pour le modèle standard ainsi que le modèle Pro. Il est encore difficile d’en être certain, la seule information à ce sujet nous étant parvenue étant la compatibilité avec la charge 25 W. À l’heure actuelle, le record de la plus grosse batterie chez les smartphones Apple est détenu par l’iPhone 11 Pro Max et sa batterie 3969 mAh.

Source : Digitimes