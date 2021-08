iPhone 13 : les stocks s’annoncent limités, Apple risque la pénurie

Les iPhone 13 pourraient arriver sur le marché en quantités limitées. Foxconn, le célèbre sous-traitant d'Apple qui assemble la plupart des iPhone, craint que l'aggravation de la pandémie en Asie ne paralyse la chaîne d'approvisionnement. Dans ces conditions, le nouveau flagship d'Apple pourrait se retrouver en rupture de stock.

Foxconn, le groupe taïwanais qui manufacture 75 % des iPhone, vient de publier ses résultats trimestriels. Dans la foulée, l'entreprise a évoqué la situation sanitaire en Asie. Comme le rapportent nos confrères de Reuters, le continent asiatique enregistre un pic épidémique depuis l'apparition du variant Delta sur son territoire. Plusieurs pays d'Asie, comme le Vietnam, la Malaisie ou l'Indonésie, essuient une vague de contaminations sans précédent.

Pour endiguer ce sursaut épidémique, les autorités de plusieurs pays ont mis en place des restrictions. Il y a quelques jours, le Vietnam a notamment pris la décision de restreindre les déplacements dans 18 villes. Le confinement pourrait durer plusieurs mois dans certains arrondissements, les plus sévèrement touchés par le Covid-19.

Lire aussi : Foxconn affirme que la pénurie de puces continuera jusqu’en 2022

Foxconn craint que sa chaîne d'approvisionnement soit touchée par l'épidémie en Asie

Dans ce contexte, Young Liu, PDG de Foxconn, craint que la chaîne d'approvisionnement, déjà paralysée par la pénurie de puces informatiques, n'accumule du retard dans les mois à venir. “La situation épidémique semble s'aggraver en Asie. Puisque l'Asie est la plaque tournante mondiale clé pour les composants, il faut surveiller de près si l'épidémie aura un impact sur la chaîne d'approvisionnement globale”, met en garde Young Liu sur le ton de la prudence.

In fine, on peut craindre que la production d'iPhone 13, qui bat son plein dans les usines de Foxconn en prévision de la keynote de septembre, finisse par accumuler du retard. Si la situation sanitaire finit par handicaper la chaîne d'approvisionnement, Apple pourrait choisir de décaler le lancement des iPhone, comme c'était le cas l'an dernier, de plusieurs semaines. La date de sortie en magasins pourrait aussi survenir avec des semaines de retard par rapport au calendrier habituel.

Autre possibilité : Apple pourrait aussi choisir de commercialiser les iPhone 13 avec des stocks de lancement limités. D'après les dernières fuites apparues sur la toile, le groupe de Cupertino se tournerait plutôt vers cette solution. En effet, il se murmure qu'Apple aurait déjà fixé la date de la keynote. La présentation aurait lieule mardi 14 septembre 2021. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Reuters