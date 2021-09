iPhone 12 : la version 64 Go du téléphone d’Apple est au meilleur prix chez Amazon

Quelques jours seulement après la keynote de rentrée d'Apple, l'iPhone 12 est victime d'une baisse de prix chez Amazon. La version 64 Go du téléphone de la marque à la pomme passe sous les 720 euros. Focus sur ce nouveau bon plan !

Alors que les quatre modèles de l'iPhone 13 ont été récemment dévoilés par Apple au cours de la keynote de rentrée, l'iPhone 12 fait l'objet d'une baisse de prix sur la plateforme française d'Amazon.

Affiché au prix conseillé de 809 euros, le modèle 64 Go de l'iPhone 12 est actuellement vendu par le géant de l'e-commerce à 717,94 euros. Pour information, au moment de rédiger les lignes de cet article, seul le coloris vert du smartphone d'Apple est concerné par l'offre promotionnelle et est éligible au paiement en plusieurs fois sans frais.

Compatible avec la 5G, l'iPhone 12 est équipé d'un écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces avec une définition de 1242 x 2688 pixels. Le téléphone est aussi doté d'un processeur A14, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'une batterie de 2 227 mAh compatible avec la charge rapide et du système d'exploitation mobile iOS 14. Pour la photo/vidéo, on retrouve un triple capteur arrière de 12 + 12 + 12 MP et un capteur frontal de 12 MP. Pour plus d'informations sur le téléphone, nous vous conseillons de lire notre article associé au test de l'iPhone 12.