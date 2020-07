iPhone 12 : une photo volée de l’écran donne une idée de la taille de l’encoche

Une photo volée de l’écran de l’iPhone 12 5,4″ vient de faire surface sur le réseau social Weibo. Le cliché permet de se faire une première impression de la taille réelle de l’encoche – que l’on attend plus fine cette année.

Apple devrait présenter cette année quatre modèles d’iPhone 12 (5,4″, 6,1″, 6,1″ et 6,7″) – tous avec un écran OLED et la connectivité 5G, à l’exception peut-être d’un modèle 4G sur certains marchés. Cette génération devrait faire montre de plusieurs nouveautés, comme un nouveau capteur de profondeur LiDAR que l’on a vu apparaître sur les derniers iPad Pro, par exemple. Mais il serait aussi question d’un redesign significatif : les tranches de l’appareil deviendraient planes à la manière du design des iPhone 4-5S et des derniers iPad.

Surtout, Apple aurait enfin décidé d’affiner un peu l’encoche qui embarque l’ensemble de capteurs du système FaceID et le capteur photo selfie, à défaut de pouvoir s’en passer. Des photos volées reprises sur le compte Weibo du leaker Digital Chat Session donnent ainsi un premier aperçu des écrans conçus par les ingénieurs de la firme de Cupertino. Les photos montrent en effet la dalle OLED nue du modèle 5,4″ le plus compact.

Il faut prendre en compte le fait que l’on ne voit pas le masque qui cache normalement les bordures de l’écran et de l’encoche sur un smartphone fini. Ce qui peut distordre la perception de ce que sera in fine le design de la partie avant du smartphone. Néanmoins on a bien l’impression que cette encoche n’a pas vraiment réduit en largeur et épaisseur. Ou alors le changement semble plus subtil qu’anticipé. Surtout, à en croire ces images, Apple a décidé de ne pas modifier l’aspect général de l’encoche qui garde le même design depuis son lancement sur l’iPhone X.

Lire également : iPhone 12 – la beta iOS 14 confirme la variante compacte 5,4″

Que pensez-vous de ces clichés ? Partagez votre avis dans les commentaires.