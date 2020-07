iPhone 12 : la beta d’iOS 14 confirme la variante compacte 5,4″

L’iPhone 12 compact recouvert d’un écran de 5,4 pouces est bel et bien dans les cartons d’Apple. La troisième version beta de la mise à jour iOS 14 révèle d’ailleurs certains points de la fiche technique de l’écran du smartphone. Enfin, on en apprend un peu plus sur son interface logicielle.

D’après les fuites apparues au cours des derniers mois, Apple a décidé de décliner l’iPhone 12 en 4 variantes différentes. La firme de Cupertino lancerait 2 iPhone avec écran 6,1 pouces, un iPhone 12 Pro Max avec écran géant de 6,7 pouces et une version compacte avec un petit écran de 5,4 pouces.

iOS 14 révèle l’interface de l’iPhone 12 compact

L’existence de cette édition compacte vient d’ailleurs d’être confirmée par la troisième bêta d’iOS 14, rapportent nos confrères de 9to5Mac. Fidèle à ses habitudes, le média a fouillé dans le code du firmware pour dénicher des indices sur les futurs projets d’Apple. La beta contient un premier aperçu de l’interface qui sera proposée avec cet iPhone 12 de petite taille.

La beta signe l’arrivée de l’option « Zoom de l’écran » sur les iPhone les plus petits du catalogue d’Apple, dont l’iPhone X. Cette option, initialement dédiée au modèles grand format, permet d’agrandir l’interface et d’afficher des icônes en plus grand. Jusqu’ici, Apple n’avait jamais adapté cette fonctionnalité aux iPhone les moins imposants de son lineup.

C’est suite à l’apparition de cette option que le média a décidé d’enquêter sur les tailles d’écran compatibles. 9to5Mac a donc utilisé le simulateur d’iOS, intégré à destination des développeurs dans xCode, pour tester différentes tailles d’écran dans iOS 14. Dans la plupart des cas, le simulateur a planté. Le média est uniquement parvenu à faire tourner l’interface en simulant un écran avec la définition de 960 x 2 079 pixels.

Avec cette définition précise, iOS 14 affiche une interface légèrement revue avec moins d’éléments et des icônes moins imposantes. Apple a visiblement développé une interface dédiée aux iPhone avec écran 5,4 pouces. On s’attend donc à ce que l’écran OLED de l’iPhone 12 offre une définition de 960 x 2 079 pixels. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations sur les iPhone, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : 9to5Mac