iPhone 12 : même encoche encombrante, scanner LiDAR réservé à la version Pro Max

Deux mauvaises nouvelles nous parviennent avec la dernière fuite sur l’iPhone 12. Contrairement aux rumeurs annonçant une encoche de taille réduite, Apple conserverait finalement la même largeur. Deuxième déception : alors qu’un scanner LiDAR était annoncé sur les 2 versions Pro attendues cette année, seule l’iPhone 12 Pro Max y aurait droit.

Il se murmure depuis plusieurs mois que l’iPhone 12 disposerait d’une encoche de taille réduite et qu’Apple aurait enfin trouvé le moyen de miniaturiser son armada de capteurs frontaux indispensables au fonctionnement de Face ID. Il se pourrait bien que les premières sources se soient complètement gourées sur ce coup. Aux dernières nouvelles, l’iPhone 12 conserverait la largeur d’encoche de ses prédécesseurs. C’est ce qu’indiquait déjà une pile de maquettes dévoilées cette semaine.

C’est désormais au tour de EverythingApplePro qu’on ne présente plus d’ajouter du sien à cette information. De nouveaux schémas CAD censés représenter l’iPhone 12 et ses variantes montrent que l’encoche n’a pas vraiment été miniaturisée, contrairement à ceux à quoi on s’attendait. Première déception.

L’iPhone 12 Pro Max serait le seul à disposer d’un scanner LiDAR

C’est la deuxième information que dévoile EverythingApplePro. D’après lui, l’iPhone 12 Pro de 6,7 pouces serait le seul à embarquer un scanner LiDAR pourtant annoncé sur les deux versions Pro de cette année. Pour rappel, Apple devrait annoncer quatre iPhone cet autonome. Deux iPhone 12 de 5,4 pouces et 6,1 pouces et deux versions Prao comme à l’accoutumée : un iPhone 12 Pro de 6,1 pouces et un iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces qui serait équipé de trois capteurs photos en plus du scanner LiDAR.

Reste que les informations rapportées sont à prendre avec des pincettes, d’autant plus que deux autres leakers de renom pensent qu’il est un peu trop tôt pour tirer des conclusions. Ben Geskin estime en effet que si les dimensions, la forme et le positionnement des boutons sont corrects sur les schémas CAD, tout le reste devrait être sujet à caution.

« Ils [les fabricants de coques, NDL] n’ont pas besoin des données sur la disposition des caméras avant et arrière. Alors ils ont juste utilisé les anciennes informations. Nous devons attendre. Données finales en juillet », peut-on lire dans la réponse de Geskin publiée sur Twitter. Le prolifique Jon Prosser semble abonder dans le même sens, ce qui vient en rajouter à la confusion. Les choses devraient se préciser dans les semaines à venir.