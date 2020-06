iPhone 12 : ces maquettes confirment le design inspiré de l’iPhone 4

Les iPhone 12 continuent de se dévoiler. Plusieurs mois avant la keynote d’Apple, un informateur réputé a mis en ligne plusieurs photos montrant des maquettes des smartphones. La fuite confirme la présence d’un châssis métallique similaire à celui des iPhone 4 ou de l’iPad Pro 2020.

Ce 21 juin 2020, Sonny Dickson, un leaker renommé du milieu, a partagé plusieurs photos des maquettes représentant des iPhone 12. Pour rappel, Sonny Dickson s’était déjà illustré en révélant le design complet des iPhone 11 Pro et Pro Max plusieurs mois avant la conférence de présentation.

Les maquettes de cet acabit sont indispensables aux fabricants d’accessoires et de coques de protection. Elles permettent de lancer la production des accessoires compatibles des mois avant la présentation officielle. Néanmoins, certains éléments visuels, comme la large encoche ou le triple capteur photo dorsal, ne sont pas forcément représentatifs du produit final, précise le leaker.

Sur le même sujet : iPhone 12 – même encoche encombrante, scanner LiDAR réservé à la version Pro Max

Comme le souligne Sonny Dickson, les maquettes confirment surtout le design inspiré de l’iPhone 4 et des iPad Pro. Contrairement aux iPhone 11, les iPhone 12 sont en effet entourés d’un châssis métallique anguleux et plat. Cet élément a déjà été confirmé par plusieurs fuites.

Du reste, les maquettes confirment les tailles d’écran de cette nouvelle génération d’iPhone. Comme prévu, Apple opte pour un écran de 5,4 pouces pour l’iPhone 12 standard. Ce modèle s’annonce aussi compact que l’iPhone SE 2020. De son côté, l’iPhone 12 Plus sera recouvert d’un écran de 6.1 pouces. Même son de cloche pour l’iPhone 12 Pro.

Enfin, Apple équipe l’iPhone 12 Pro Max d’une dalle de 6,7 pouces. C’est le plus grand iPhone jamais conçu par Apple. Pour rappel, Apple présentera les iPhone 12 dans le courant du mois de septembre 2020. On vous en dit plus dès que possible sur les futurs iPhone. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Here are the first iPhone 12 dummies: 3 sizes (5.4, 6.1, 6.7). Flat edges, 3 cameras on the bump like recent molds. Notch, cameras should not be taken 100%, but chassis promising. pic.twitter.com/fcw3bLhVEF

— Sonny Dickson (@SonnyDickson) June 21, 2020