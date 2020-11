iPhone 12 Pro : le coût de production est estimé à 406 dollars

Les iPhone 12 et iPhone 12 Pro sont passés entre les mains des experts de Fomalhaut Techno Solutions pour un démontage. Après avoir analysé le coût des composants utilisés par Apple, ils ont pu déterminer leur coût de production. La version Pro coûte 406 dollars à produire Apple, contre 373 dollars pour l’iPhone 12 standard. Parmi les composants les plus coûteux, on trouve le modem Snapdragon X55 5G de Qualcomm.

En partenariat avec Nikkei, Fomalhaut Techno Solutions, une firme de recherche basée à Tokyo, a désossé les nouveaux iPhone 12 et iPhone 12 Pro. Plus haut de gamme, l’iPhone 12 Pro coûte 406 dollars à produire. De son côté, l’iPhone 12 standard ne coûte que 377 dollars à fabriquer.

A titre de comparaison, le coût de production de l’iPhone 11 Pro Max, la version la plus haut de gamme de l’an dernier, était estimé à 490,50 dollars. En 2018, Apple déboursait 443 dollars pour fabriquer un iPhone XS Max. De son côté, l’iPhone X coûtait 357,50€ à produire. Sans surprise, les coûts de fabrication des modèles grand format (avec grand écran et plus grosse batterie) est plus élevé que celui des variantes plus compactes. Avant de tirer des conclusion hâtives sur l’évolution du prix, on attendra d’obtenir le coût de production de l’iPhone 12 Pro Max

Le modem 5G fourni par Qualcomm coûte 90 dollars par iPhone

Dans le détail, l’écran OLED de 6,1 pouces des iPhone 12 et iPhone 12 Pro fourni par Samsung coûte 70 dollars à l’unité, soit 5 dollars de plus par rapport à celui de l’iPhone 11 Pro Max. Le puissant SoC A14 Bionic, basé sur une architecture ARM, coûte seulement 40 dollars, 24 dollars de moins que le chipset A13 de l’an dernier. La barrette de RAM est estimée à 12,8 dollars l’unité et la mémoire flash à 19,2 dollars l’unité. Enfin, les capteurs conçus par Sony coûtent entre 7,4 et 7,9 dollars l’unité.

Le modem 5G Snapdragon X55 vendu par Qualcomm s’impose comme le composant le plus coûteux de l’iPhone. Apple débourse en effet 90 dollars par iPhone. Afin de s’affranchir de Qualcomm, Apple aurait lancé le développement de son propre modem 5G dès 2019. Pour accélérer les choses, Apple a racheté la division d’Intel consacrée aux modems pour 1 milliard de dollars. La solution d’Apple serait prête dès 2021 pour la sortie des iPhone 13.

D’après les constatations de Fomalhaut Techno Solutions, 26,8% des composants proviennent de Corée du Sud, contre 21,9% d’Europe et des Etats-Unis. Pour rappel, les iPhone 12 et iPhone 12 Pro sont respectivement vendus au prix de 799 dollars et 999 dollars aux États-Unis (809€ et 1159€ en France). Bien évidemment, Apple ne réalise pas une marge de 626 et 593 dollars sur les ventes de chaque iPhone. Les coûts de production ne prennent pas en compte le budget conséquent alloué à la recherche et développement, à la publicité ou au marketing. De même, ce montant ne comprend pas les taxes, comme la TVA.

