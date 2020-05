iPhone 12 : Apple ne mettrait plus d’écouteurs dans la boîte pour vendre plus d’AirPods !

La boîte des iPhone 12 et iPhone 12 Pro sera peut-être allégée d’un nouvel accessoire : les écouteurs filaires EarPods passeraient cette année à la trappe. La décision serait motivée par des considérations économiques sur fond de crise. Le constructeur ne pourra néanmoins peut-être pas le faire en Europe, à cause d’une réglementation très protectrice sur l’exposition aux ondes.

A en croire l’analyste Ming-Chi Kuo, Apple s’apprête à retirer un nouvel accessoire dans la boîte des futurs iPhone 12. Après avoir déjà récemment retiré l’adaptateur Lightning vers prise jack audio. Il faut dire qu’Apple ne s’est jamais illustré pour sa générosité du côté des accessoires inclus avec ses iPhone, au contraire de nombreux concurrents Android qui peuvent parfois fournir en plus de tout ce que proposait déjà Apple avec l’iPhone 11 Pro Max, le fameux dongle USB-C vers prise jack audio, des embouts d’écouteurs de taille différente, d’autres câbles, adaptateur OTG voire un verre et une coque de protection, 100 balles et un Mars.

A en croire Ming-Chi Kuo l’explication serait liée au contexte économique. Apple entre en effet dans une période compliquée avec la menace de sanctions en Chine qui l’obligent dès maintenant à anticiper le pire, et un contexte économique international en véritable dépression, sur fond de mesures de lutte contre le coronavirus. Ne pas inclure des écouteurs aura principalement deux effets. D’abord, il fait baisser les coûts de production. Inclure ou non un accessoire dans la boite d’un produit signifie qu’il faut adapter les lignes de production, ce qui représente un coût. Et du coup, ne pas le faire, permet à Apple de renforcer légèrement ses marges.

L’autre effet c’est que cela va naturellement pousser les ventes d’EarPods (les écouteurs filaires) achetés séparément. Mais aussi et surtout d’un autre produit phare d’Apple, les AirPods et AirPods Pro. Ming-Chi Kuo a ainsi révisé ses estimations de ventes d’AirPods pour l’année 2020 de 80 à 93 millions d’unités. Or, on sait déjà qu’Apple ne dévoilera pas de nouvelle révision des AirPods ou des AirPods Pro d’ici la fin de l’année. Du coup Ming-Chi Kuo estime qu’Apple pourrait également baisser le prix de ses écouteurs lors de la sortie de l’iPhone 12 pour stimuler encore davantage les ventes.

Lire également : iPhone 12 – une fuite dévoile tout ce qu’il faut savoir sur les écrans

Reste à savoir si la firme pourra réellement retirer les EarPods des boîtes d’iPhone 12 vendus dans les pays d’Union Européenne. La réglementation y est très protectrice des consommateurs en matière d’exposition aux ondes. En France l’alinéa I de l’article L34-9 du Code des postes et des communications électroniques (qui en est la transposition) stipule en effet : « les terminaux radioélectriques destinés à être connectés à un réseau ouvert au public pour la fourniture du service de téléphonie ne peuvent être commercialisés sans un accessoire permettant de limiter l’exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications ». Un rôle joué jusqu’alors par les écouteurs.

Source : Engadget