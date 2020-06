iPhone 12 : Apple ne mettrait pas non plus de chargeur dans la boîte

Les iPhone 12 se retrouveront-ils presque tout seuls dans leur boîte ? D’après les informations partagées par des fournisseurs, Apple aurait en effet décidé de ne pas inclure de chargeur ni d’écouteurs filaires dans la boîte de ses prochains iPhone. En Europe, une législation devrait néanmoins contraindre la firme de Cupertino à glisser les accessoires dans la boîte.

Il y a quelques semaines, l’analyste Ming-Chi Kuo affirmait qu’Apple n’inclurait plus d’écouteurs filaires dans la boîte des iPhone. En faisant l’impasse sur les EarPods offerts à l’achat d’un iPhone 12, la firme de Tim Cook espérerait vendre davantage d’AirPods et d’AirPods Pro dans le courant de la fin d’année. Plus récemment, Dan Ives, analyste chez Wedbush, abondait dans le même sens et confirmait l’absence d’EarPods dans la boîte des iPhone 12.

Cette année, Apple ferait aussi l’impasse sur le chargeur inclus dans la boîte, avancent les analystes de Barclays. Citant des informations obtenues auprès de plusieurs fournisseurs, les analystes assurent qu’Apple se contentera d’inclure un câble de recharge Lightning avec l’iPhone. Le chargeur 20W apparu récemment sur la toile serait donc vendu séparément. Malheureusement, les analystes de la banque britannique ne s’étendent pas sur les motivations d’Apple d’abandonner le chargeur et les écouteurs.

Et en Europe ?

En Europe, la législation devrait néanmoins freiner les excès de minimalisme d’Apple. Actuellement, la loi impose à tous les constructeurs d’inclure un chargeur compatible et un câble USB dans la boîte des smartphones vendus sur le marché européen. Certains élus européens souhaitent cependant abroger cette loi afin de lutter contre la profusion de déchets électroniques dans le courant de l’été 2020. Enfin, on notera qu’une loi européenne oblige aussi les fabricants à offrir des écouteurs dans la boîte.

Quoi qu’il en soit, on vous invite à prendre les informations de Barclays avec du recul. Au cours des dernières années, les analystes se sont déjà fourvoyés à plusieurs reprises sur les plans d’Apple. On vous en dit plus dès que possible sur le contenu de la boîte des iPhone 12. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

