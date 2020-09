iPhone 12 Pro Max : un premier benchmark dévoile les performances du SoC A14

L'iPhone 12 Pro Max s'illustre dans un premier benchmark apparu dans la base de données d'Antutu. Malheureusement, les performances affichées par le SoC A14 Bionic développé par Apple ne sont pas à la hauteur des espérances. Le chipset offre d'ailleurs des performances brutes en deçà de celles du Snapdragon 865+ de Qualcomm, qui alimente de nombreux haut de gamme Android.

Un benchmark de l'iPhone 12 Pro Max a été mis en ligne sur AnTuTu, rapportent nos confrères de MySmartPrice. L'unité testée est alimentée par la puce A14 Bionic gravée en 5nm par TSMC et épaulée par 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage interne. Le smartphone haut de gamme d'Apple grimpe à un score de 572 333 points. Sans surprise, il distance l'iPhone 11 Pro Max, son prédécesseur (524 436).

Le gain de performances est donc de 9% par rapport à l'an dernier. C'est relativement peu par rapport aux habitudes d'Apple. D'ailleurs, l'iPhone 12 Pro Max est même à la traîne du côté de l'UX (expérience utilisateur) avec un score inférieur à la précédente itération. L'appareil testé tournerait sous la beta d'iOS 14.1, ce qui expliquerait les piètres scores enregistrés. Les performances finales s'annoncent donc différentes.

Un SoC A14 moins puissant que le Snapdragon 865+ ?

Quoi qu'il en soit, le SoC A14 se montre moins puissant que le Snapdragon 865+ de Qualcomm dans ce benchmark. Les chipsets développés par Apple sont généralement plus véloces que les puces proposées par la concurrence. Tous les ans, les iPhone proposent des performances brutes bien supérieures aux smartphones Android équivalents.

Néanmoins, le Snapdragon 865 avait battu le processeur A13 de l'iPhone 11 Pro Max dans des conditions contrôlées. D'après Ice Universe, célèbre leaker, Qualcomm réduit peu à peu l'écart de performances. L'informateur estime d'ailleurs que le futur Snapdragon 875 devrait même se montrer plus puissant que l'hypothétique SoC A15 Bionic qui se retrouvera en face de lui l'an prochain.

On rappellera que les iPhone d'Apple réalisent généralement des performances moins impressionnantes sur AnTuTu que sur Geekbench ou d'autres plateformes de benchmarking. AnTuTu calcule en effet les performances un peu différemment de ses concurrents. On vous invite à attendre d'autres benchmarks pour confirmer les résultats. On vous en dit plus dès que possible.

AnTutu exposed the results of the iPhone 12 Pro Max, and the performance of the Apple A14 was disappointing. This score is even lower than Snapdragon 865+. pic.twitter.com/7x5feZ0GPo — Ice universe (@UniverseIce) September 17, 2020

Source : MySmartPrice