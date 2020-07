L’iPhone 12 pourrait-il être vendu moins cher qu’un smartphone Android haut de gamme compatible 5G ? C’est en tout cas la possibilité évoquée par un analyste qui affirme que le smartphone, bien que 5G, serait vendu à un prix raisonnable.

Les iPhone 12, des smartphones moins chers que la concurrence ? Alors qu’Apple n’a jamais été prompt à faire baisser les prix de ses produits, le prochain terminal de la marque pourrait être une exception, selon l’analyste Daniel Ives de Wedbush Securities, relayé par Business Insider. Selon lui, le smartphone serait vendu moins de 1000 dollars.

Il affirme en effet que quatre modèles d’iPhone 12 seraient lancées au mois de septembre prochain et seraient compatibles 5G. Malgré cette fonctionnalité, ils seraient toutefois vendus à un prix raisonnable, comparé aux smartphones équivalents tournant sous Android.

Pour lui, Apple continuerait alors sur sa lancée de 2019, en proposant des terminaux de moins en moins chers. La firme de Cupertino frapperait fort avec de tels tarifs, surtout sur un marché où les smartphones Android haut de gamme deviennent de plus en plus onéreux.

Non, la 5G ne sera pas réservée aux riche

Le fait est que les smartphones haut gamme compatibles 5G sont très chers. On pense par exemple au Galaxy S20 qui dépasse les 1000 euros en 5G, ou au Sony Xperia 1 II. Cependant, il existe des smartphones compatibles qui sont vendus à des tarifs moins importants.

Par exemple, le Moto Edge, vendu 549 euros, est lui compatible 5G, tout comme le One Plus 8. L’accès au réseau va d’ailleurs se démocratiser grâce notamment à Qualcomm. Le constructeur a, il y a peu, dévoilé le processeur Snapdragon 690. Ce SoC 5G est en effet destiné aux terminaux d’entrée et de milieu de gamme. Ainsi, dès 2021, nombre de constructeurs pourront proposer leur téléphone 5G à prix réduit, ce qui laisse à Apple que peu de temps de frapper fort au niveau tarifaire.

Dans tous les cas, rappelons que la 5G n’est actuellement pas encore déployée en France, mais devrait être testée à grande échelle dans les mois qui viennent. Si acheter un smartphone 5G n’est pas forcément utile tout de suite, il n’est pas absurde de s’équiper pour être prêt.