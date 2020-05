Galaxy Note 20 : Samsung travaille sur un écran 120 Hz amélioré pour rivaliser avec les iPhone 12

Les Galaxy Note 20 et Note 20+ seraient équipés d’un écran 120 Hz amélioré, révèle une fuite. Samsung travaillerait actuellement sur une dalle LTPO OLED afin d’éviter de drainer l’énergie de la batterie. Grâce à cette technologie, le constructeur espère que ses flagships rivaliseront avec les iPhone 12 d’Apple et leur écran 120 Hz ProMotion hérité des iPad Pro.

D’après Ross Young, un analyste spécialisé dans l’industrie et informateur occasionnel, Samsung va intégrer un écran OLED LPTO sur ses Galaxy Note 20. En quelques mots, la technologie LTPO (low-temperature polycrystalline oxide thin-film transistor) permet d’économie l’énergie de la batterie en adaptant dynamiquement la fréquence d’un écran en fonction du contenu affiché.

En bref, cette nouveauté permettrait à Samsung de proposer une meilleure autonomie que sur les Galaxy S20. On trouve déjà des écrans LPTO sur les Apple Watch Series 4 et Series 5 et sur les Galaxy Watch Active 2 de Samsung. En octobre dernier, on se souviendra que Samsung a drastiquement augmenté sa production de dalles LTPO. On ne s’étonnera donc pas de retrouver ces écrans sur les futurs Note.

Pas de Galaxy Note 20 Ultra : Samsung préfèrerait miser sur le Galaxy Fold 2 !

Dans le détail, le Galaxy Note 20 standard serait recouvert d’un écran AMOLED 120 Hz de 6.42 pouces avec une résolution de 2345 x 1084 pixels (404 ppi). De son côté, le Note 20+ aurait droit à une dalle AMOLED 120 Hz de 6.87 pouces (3096 x 1444 pixels et 497 ppi).

Contrairement à certaines rumeurs, Samsung n’aurait pas l’intention de lancer un Galaxy Note 20 Ultra. Pour Ross Young, le fabricant préfère miser sur le Galaxy Fold 2, son second smartphone pliable, en guise de modèle haut de gamme.

Avec cette nouvelle technologie d’écran, Samsung cherche à rivaliser avec les iPhone 12 d’Apple. Aux dernières nouvelles, les nouveaux iPhone seront dotés d’un écran 120 Hz ProMotion similaire à celui des iPad Pro. Concrètement, ce type de dalle adapte automatiquement la fréquence de rafraîchissement en fonction du contenu affiché.

Le fonctionnement de l’écran des prochains iPhone se rapproche beaucoup de l’approche choisie par Samsung. Quoi qu’il en soit, on s’attend à ce que Samsung lance les Note 20 dans le courant du mois d’août. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.