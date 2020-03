iPhone 12 : Apple accumulerait un retard de deux mois sur le développement

Comme bien d’autres produits high-tech, la série iPhone 12 pourrait subir un retard de deux mois à cause de l’épidémie de coronavirus qui touche maintenant les États-Unis. Un YouTuber américain affirme que les prototypes n’ont pas été approuvés et que la firme pourrait devoir attendre jusqu’au mois de novembre pour officialiser ses nouveaux flagships.

Nous en avons déjà parlé dans nos colonnes : Apple est doublement impacté par l’épidémie de coronavirus qui touche le monde depuis la fin du mois de décembre. Non seulement les produits de la firme n’ont plus été fabriqués pendant plusieurs semaines (une situation qui revient peu à peu à la normale), mais les points de vente (d’Apple ou d’enseignes) ont également dû fermer. D’abord en Chine. Puis dans plusieurs pays d’Europe. Maintenant en Inde et aux États-Unis.

Parallèlement, les employés d’Apple sont tous invités à rester chez eux dans les pays où un confinement de la population a été décidé. C’est le cas en Californie, notamment dans la zone de San Francisco où se situe la Silicon Valley. Et donc Cupertino. Cela a donc très logiquement un impact sur le développement des produits. Nous parlons notamment de l’iPhone 12 et de ses probables déclinaisons (Pro et Pro Max), dont la sortie pourrait être repoussée jusqu’en fin d’année, à en croire Jon Prosser, le YouTuber de la chaîne Front Page Tech.

Ce dernier s’est exprimé sur Twitter en début de semaine. Dans les différents messages qu’il a postés, il explique qu’Apple pourrait avoir à attendre jusqu’au mois de novembre pour présenter ses nouveaux flagships. Selon ses informations, le début de la production de masse est toujours programmé pour le mois de mai, comme d’habitude. Mais il est fort probable que cette date ne sera pas respectée. En effet, les prototypes d’iPhone ne seraient toujours pas validés par les dirigeants de la firme.

Car, pour cela, ils doivent se rendre en Chine pour approuver les prototypes. Mais une interdiction de voyage est en cours entre la Chine et les États-Unis, sans parler du confinement de San Francisco. Selon le YouTuber, Apple aurait accumulé un retard de 2 mois environ sur son planning habituel. Un retard qu’il compare à celui de l’iPhone X qui a été commercialisé plusieurs mois après l’iPhone 8 et l’iPhone 8 Plus, qui avaient pourtant été présentés en même temps. Rappelons que l’iPhone 9 pourrait lui aussi subir un retard pour des raisons similaires. La présentation de ce dernier serait toujours calée au 31 mars.

Though supply chain is improving, the iPhone 12 will still likely be delayed.

Prototyping for iPhone 12 isn’t even done yet. It requires execs from Apple travel to China, and due to travel bans, they haven’t been able to finalize.

Expect iPhone 12 in Oct/Nov

