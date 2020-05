Le Samsung Galaxy Note 20 finalement privé d’écran 120 Hz

Le Galaxy Note 20 n’aura bientôt plus aucun secret. Le futur smartphone de Samsung fuite en effet de toutes parts. Nous apprenons aujourd’hui que le terminal ne serait pas doté d’un écran LTPO avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cependant, il y a un twist, puisqu’un modèle + serait dans les cartons.

Le Galaxy Note 20 n’aura pas d’écran doté de la technologie LTPO et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Alors que Ross Young affirmait le 12 mai que ce serait le cas, il revient aujourd’hui sur ses dires. Le smartphone aura un écran OLED avec un taux de rafraîchissement à 60Hz. Rappelons que la technologie LTPO (pour low-temperature polycrystalline oxide thin-film transistor), déjà utilisée sur des smartwatches, réduit drastiquement la consommation en énergie de la dalle, et permet ainsi de gagner en autonomie. Samsung aurait donc préféré s’en passer pour son Note 20 classique.

Là est la subtilité. Si la version de base du Note 20 sera dépourvue de ces deux fonctionnalités, ce ne sera pas le cas de sa version +, qui serait présentée en même temps. Celle-ci aurait bien la technologie LPTO (donc en théorie une meilleure autonomie) ainsi qu’un taux de rafraîchissement à 120 Hz pour sa dalle. Le smartphone rejoindrait ainsi le cercle fermé des terminaux avec écran 120 Hz, comme les Razer Phone, l’Asus RoG Phone 2, le OnePlus 8 Pro ou encore le Galaxy S20 de Samsung.

Un écran 120 Hz apporte une amélioration visuelle notable par rapport au 60Hz classique. Les mouvements sur l’écran se montrent plus fluides et agréables à l’œil. Un confort qui est appréciable sur les jeux, mais également dans l’utilisation quotidienne, à quel point qu’il est difficile de revenir en arrière après y avoir goûté.

Le Galaxy Note 20 est déjà connu, tant les fuites ont été nombreuses. On connaît déjà son design, hérité du S20 ainsi que la capacité de sa batterie, qui serait de 4000 Mah. Le modèle de base aurait un écran d’une définition de 2345 x 1084 pixels, tandis que le modèle + offrirait une définition de 3069 x 1444 pixels. Samsung présenterait officiellement le Note 20 (avec le Fold 2 ?) en août prochain. Le géant sud-coréen ne compterait pas décaler ses plans pour cause de coronavirus, quitte à faire une conférence en ligne. Quoiqu’il advienne, le rythme de sortie de la gamme Galaxy sera respecté.

Note 20 Update – while the Note 20+ remains LTPO and 120Hz, the Note 20 will be LTPS and 60Hz. Makes sense since LTPO costs more and should appear first in premium models. You can do 120Hz with LTPS, but it consumes a lot of power. LTPO is the best implementation for 120Hz.

— Ross Young (@DSCCRoss) May 12, 2020