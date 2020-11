Les MacBook Pro 2021 pourraient bénéficier d’une nouvelle Touch Bar améliorée

Apple vient de déposer un nouveau brevet autour de la Touch Bar des MacBook Pro qui pourrait se retrouver dans le très attendu refresh 2021 du modèle. La particularité de cette nouvelle Touch Bar, d’aspect identique à la génération actuelle ? La détection de la pression Force Touch pour la rendre plus utile !

L’info a été repérée par le site spécialisé Patently Apple. Apple vient de déposer un nouveau brevet auprès du US Patent & Trademark Office. On découvre les schémas d’une nouvelle Touch Bar, l’écran très allongé au-dessus du clavier de certains MacBook Pro sortis depuis 2016. La Touch Bar permet d’afficher des boutons contextuels propres à chaque application.

Par exemple dans Photoshop, la Touch Bar donne un accès plus facile aux propriétés des différents outils, propriétés que l’on peut changer à la volée, pendant, par exemple, que vous dessinez quelque chose. Dans les applications vidéo comme Final Cut Pro, Quicktime, ainsi que dans les vidéos YouTube consultées dans Safari, la Touch Bar affiche une timeline de la séquence, avec des aperçu réguliers et la possibilité d’aller à un point précis de la vidéo en une seule opération.

Dans les SMS ou sur les réseaux sociaux, la Touch Bar affiche plus facilement les emoji ainsi que les suggestions d’écriture. Bien sûr ce n’est qu’une partie des usages de cet élément. Dont l’utilisation peut par ailleurs être entièrement personnalisées via des programmes comme BetterTouchTool associés à des skins avancés comme par exemple l’excellent GoldenChaos. Or à en croire le nouveau brevet Apple, il semble que la firme soit sur le point d’y intégrer la fonctionnalité Force Touch.

Il s’agit en fait de rendre l’écran sensible à la pression. Il ne s’agit pas d’un gimmick logiciel, mais bien d’un dispositif matériel. Pour fonctionner, Force Touch nécessite en effet d’ajouter une couche de capteurs sensibles aux changements de pression directement sous l’écran. La technologie Force Touch est ancienne. Apple a lancé la fonctionnalité en présentant la première Apple Watch en 2014. Appelé alors 3D Touch, le dispositif se retrouve dès l’année suivante dans l’iPhone 6S, et les trackpad des MacBook Pro dès 2015.

Il est depuis la norme sur les produits Apple sauf l’iPhone, catégorie de produits pour laquelle Apple a préféré abandonner Force Touch dès l’iPhone 11 vraisemblablement en raison de son coût de fabrication. Le retrouver sur la Touch Bar des macs ne serait pas forcément une surprise. La Touch Bar dans son implémentation actuelle pourrait bénéficier de cette nouvelle interaction qui ajoute une intuitivité accrue de navigation, lorsque correctement implémentée.

On l’imagine arriver de concert avec un retour haptique Taptic Engine dédié à la Touch Bar, ce qui renforcerait son utilité, en confirmant par exemple que vous avez touché au bon endroit avec un retour adapté. Ce qui nous éviterait de devoir la regarder pour pouvoir l’utiliser correctement. Si tout va bien et avec un peu de chance, on devrait retrouver rapidement cette Touch Bar améliorée, peut être dès 2021 avec le refresh Apple Silicon d’une partie des macs.

Source : Patently Apple