iPhone 12 : Caviar rend un hommage curieux à l’Apple 1 avec cette version vendue 10 000 $

L’iPhone 12 n’a pas été annoncé par Apple. Mais Caviar, le spécialiste russe de la customisation luxueuse de smartphone, commercialise déjà ses propres versions. Appelées iPhone 12 Apple 1 et Apple 12 iPhone 1 Light, elles rendent hommage au premier ordinateur de la marque, créée il y a plus de 40 ans par Steve Jobs et Steve Wozniak. Elles sont vendus entre 5000 et 12000 dollars, hors taxe.

Apple a présenté de nombreux produits il y a deux semaines lors de sa keynote. Des montres. Des tablettes. De nouveaux services. Mais pas de smartphone. Comme prévu, les iPhone 12 seront présentés plus tard dans l’année, le développement et la production ayant pris du retard face à l’épidémie mondiale de Covid-19. Seulement, Apple n’est pas seule à dépendre de la sortie de l’iPhone 12 : il y a aussi tout un écosystème d’entreprises qui vont proposer leurs propres produits. C’est le cas des préparateurs de smartphones de luxe.

Ces préparateurs, vous en connaissez déjà quelques-uns : Karalux, Brikk, GoldGenie, etc. L’un des plus connus est Caviar, l’entreprise russe qui propose des versions très politiques (voire polémiques) des smartphones haut de gamme. Nous nous souvenons notamment de cette édition spéciale « Steve Jobs » de l'iPhone 11 Pro avec des morceaux du pull-over de l’emblématique patron de la firme. Une version atypique, même vis-à-vis de la version en or et en cuir de crocodile du même smartphone.

Hommage curieux pour les 44 ans de l'Apple 1

Cette année, Caviar ne manquera pas l’occasion de renouer avec l’incrustation d’éléments exotiques dans des smartphones customisés. Quitte à annoncer l’iPhone 12 avant tout le monde, même Apple. Après la version Elon Musk et SpaceX, l’entreprise russe présente donc « l’iPhone 12 Apple 1 », un smartphone qui rend hommage à l’Apple 1, le premier ordinateur créé par Steve Jobs et Steve Wozniak il y a plus de 40 ans.

Pour rendre justement hommage à cet antique équipement, Caviar change le verre minéral de la coque en bois naturel dans lequel sont incrustés plusieurs éléments : un faux écran monochrome en titane, quelques touches de clavier également en titane et reprenant le mot « computer », ainsi qu’un morceau de la carte mère de l’Apple 1 originel. Logiquement, aucune autre différence ne sera à noter entre cet iPhone 12 et celui que commercialisera Apple. Profitez d'ailleurs de l'occasion de jeter un oeil sur le design de l'iPhone 12 : tranche métallique droite, objectifs photo indépendants. Des éléments que nous connaissions déjà, mais cela fait toujours plaisir d'avoir une source supplémentaire.

A partir de 9990 dollars, hors taxe mais frais de port compris

Cet iPhone 12 Apple 1 se décline en deux versions, la première basée sur l’iPhone 12 Pro et la seconde sur l’iPhone 12 Pro Max, et en trois paliers de stockage (128, 256 ou 512 Go). Caviar affirme qu’il n’existe qu'en 9 exemplaires de l’iPhone 12 Apple 1, sans préciser si chaque déclinaison en compte 9 ou si cette quantité est partagée. Le prix de la bête démarre à 9 990 dollars et monte jusqu’à 11 150 dollars, hors taxe. À ce prix, Caviar offre les frais de port internationaux. Royal !

Pour ceux qui ont un budget qui ne permet pas de telles fantaisies, Caviar propose aussi l’iPhone 12 Apple 1 Light. Ici, point de décoration en titane, mais la coque en bois naturel est conservé, ainsi qu’un « fragment » d’un composant du premier Apple 1. L’ordinateur va être éparpillé par petit bout « façon puzzle ». Là aussi, le client a le choix entre un modèle basé sur l’iPhone 12 Pro ou l’iPhone 12 Pro Max et pourra choisir parmi les trois paliers de stockage vus précédemment.

Pour les petits budgets, la version Light à partir de 4990 dollars

Le prix de l’iPhone 12 Apple 1 Light démarre à 4990 dollars et montre à 6140 dollars, hors taxe comme toujours. Enlever le titane fait faire une sacrée économie, même si cela va rester extrêmement cher vis-à-vis des prix des versions grand public en verre minéral et en aluminium. Notez que cette seconde version de l’iPhone 12 Apple 1 est limitée à 49 exemplaires. Dernière information pour ceux qui pourraient être intéressés : les précommandes sont déjà ouvertes.

Alors que le smartphone n’est pas encore officiel, Caviar n’en est pas à son premier modèle d’iPhone 12 customisé. Outre celle d'Elon Musk et celle de l'Apple 1, vous pouvez également précommander des versions bling-bling plus classiques : fibre de carbone, titane, or et cuir (alligator, python, autruche) ou plaqué or intégral (avec des diamants, le tout à plus 22 000 dollars pièce) ; ou des versions thématiques Credo Mecca, Souyz, Space Odyssey, etc. Pas sûr que cela convienne à tout le monde. Mais il y en aura pour toutes les exubérances.