iPhone 12 : Caviar propose déjà de commander une édition limitée SpaceX à 4510 €

Caviar propose déjà de précommander une édition spéciale de l’iPhone 12 à 4510 euros aux couleurs de SpaceX. L’objet, édité en 19 exemplaires, inclut un vrai bout « mission de SpaceX » sans plus de précisions.

Caviar s’est fait connaître année après année avec des éditions bling-bling ultra limités (et chères) des derniers iPhone. La dernière fois que nous vous en parlions, c’était lors d’une édition « anniversaire » de l’iPhone 11 Pro avec un vrai bout de col roulé de Steve Jobs incrusté sur le dos.

Les iPhone 12 ont beau ne pas être encore officiels, Caviar propose déjà de précommander une édition limitée. Cette fois-ci l’édition surfe sur les succès d’Elon Musk à la tête de SpaceX.

Pour une somme comprise entre 4510 euros (iPhone 12 Pro standard avec 128 Go) et 5550 euros (iPhone 12 Pro Max 512 Go), vous avez droit à un appareil au dos et à la tranche argentés, avec un vrai bout de « Mission SpaceX » incrusté autour de l’inscription « Musk be on Mars ».

Un jeu de mot avec « must be on Mars » (il faut aller sur Mars). Caviar tente ainsi de surfer sur la fascination – largement partagée – autour de l’entrepreneur américain. « Les designers de Caviar ont été inspirés par le succès du vol de Crew Dragon. C’est une nouvelle ère dans l’exploration spatiale, une nouvelle étape dans notre histoire », explique Caviar.

Le constructeur poursuit : « le corps du modèle Discovery Musk Be On Mars inclut un vrai morceau de mission SpaceX qui a été dans l’espace. Ce n’est pas un simple accessoire, c’est un artefact de valeur. En le possédant, vous devenez un membre de l’équipe de la navette spatiale, vous entrez dans l’Histoire, devenez un héros à la conquête de l’espace ».

Les iPhone 12 « Musk be on Mars » seront fabriqués en série ultra-limitée – seuls 19 exemplaires seront disponibles. Pour l’heure, Caviar laisse néanmoins, il faut le souligner, beaucoup de questions sans réponses. Le constructeur ne précise pas quels matériaux seront réellement employés dans cette édition. Ni de quelles fusées les « bouts de vraie mission SpaceX » seront issus.

Un peu comme si l’accessoiriste de luxe n’était à date certain que de son design général et du prix qu’il souhaite pratiquer.

Source : Caviar