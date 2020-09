iPhone 12 Pro Max : Apple réserverait les meilleures nouveautés au modèle grand format

L'iPhone 12 Pro Max serait très différent de l'iPhone 12 Pro. Cette année, Apple aurait décidé de garder “le meilleur écran” et les “meilleurs appareils photo” pour la version grand format, révèlent deux leakers réputés.

En septembre 2019, Apple a lancé les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max. Les deux modèles les plus haut de gamme de l'an dernier se distinguaient uniquement par la taille de leur écran tactile. L'iPhone 11 Pro était recouvert d'une dalle AMOLED de 5,8 pouces, contre 6,5 pouces pour l'iPhone 11 Pro Max.

Sur le même sujet : l’absence de chargeur dans la boîte des iPhone 12 se confirme

Un écran 120 Hz et un scanner LIDAR uniquement pour l'iPhone 12 Pro Max ?

Cette année, les choses s'annoncent différentes, rapportent Filip Koroy, le vidéaste derrière la chaîne EverythingApplePro, et Max Weinbach, célèbre informateur. D'après leurs informations, l'iPhone 12 Pro Max est très différent de son petit frère, l'iPhone 12 Pro. Les deux variantes ne se distinguent pas seulement par la taille de l'écran (6,1 et 6,7″)

“L'iPhone mammouth de 6,7 pouces [12 Pro Max] sera vraiment considéré comme le produit phare de cette année. Il aura le meilleur écran et les meilleurs appareils photo … Les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max étaient vraiment les mêmes, les 12 Pro et 12 Pro Max seront plus différenciés” explique Filip Koroy dans une vidéo publiée sur YouTube et visible ci-dessous.

Malheureusement, la vidéo d'EverythingApplePro ne lève pas le voile sur les différences précises entre les deux variantes. Au vu des dernières fuites, on s'attend à ce qu'Apple réserve notamment le scanner LIDAR dédié à la réalité augmentée à l'iPhone 12 Pro Max. On imagine qu'Apple pourrait aussi réserver l'écran 120 Hz à la variante la plus imposante.

Comme toujours, le Youtubeur base ses vidéos sur les informations obtenues par Max Weinbach, dont la réputation est plutôt solide. Le jeune leaker affirme avoir obtenu des informations exclusives de la part d'un individu ayant pris en main l'iPhone 12 Pro Max.

En attendant de plus amples informations, on vous invite cependant à prendre ces fuites avec du recul. Pour rappel, Apple devrait présenter les iPhone 12 dès le 13 octobre 2020 lors d'une seconde keynote. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations sur les iPhone 12, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.