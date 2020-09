Apple TV+ va bientôt débarquer dans les Xbox Series X, S et One

Les Xbox Series X, S et One devraient bientôt bénéficier de Apple TV et du service TV+, la plateforme de streaming de la firme de Cupertino. L'application est en effet brièvement apparue dans un hub Insiders. La présence de l'application compléterait les autres plateformes de streaming disponibles sur la console.

L'info vient d'un subreddit dédié aux testeurs Microsoft, autrement appelés “Insiders”. Un redditeur, u/Tzunami, lance capture d'écran à l'appui (reproduite ci-dessus) : “quelqu'un d'autre a vu l'application Apple TV apparaître dans leur hub Insiders ? C'était mon cas mais lorsque j'ai cliqué dessus j'ai vu une erreur puis tout a disparu”.

Apple devrait élargir l'audience de TV+ au travers de l'écosystème Xbox

La capture d'écran, depuis retirée par les modérateurs de Reddit (on en est les premiers surpris…), montre effectivement une entrée Apple TV, avec la mention partiellement tronquée : “Obtenez toute votre TV préférée dans une seule app. Regardez des contenus originaux Apple exclusifs depuis…”.

L'arrivée de l'application Apple TV dans l'écosystème Microsoft Xbox est plutôt, de prime abord, une surprise. Apple TV et le service associé TV+ est en effet plutôt restreint aux produits Apple. On trouve notamment l'application sur tous les smartphones, tablettes, iPod et ordinateurs récents de la firme.

Le service Apple TV a ainsi un déficit de visibilité hors de l'écosystème Apple. Or, en lançant le service de streaming TV+, Apple a offert 12 mois d'abonnement aux nouveaux propriétaires de produits de la marque. Toute la question est désormais de savoir quel pourcentage choisira de rester abonné au service TV+ à l'issue de l'offre.

Des questions sur le catalogue

En portant son service à d'autres plateformes, tout particulièrement les consoles, Apple peut espérer compenser un peu l'hémorragie en en recrutant de nouveaux abonnés. Pour que cela fonctionne, il faudra néanmoins que le service étoffe un peu son catalogue, très en retrait de celui de Netflix ou de celui d'Amazon Prime. Pour l'heure, les contenus disponibles sur Apple TV se comptent encore sur les doigts de la main.

On peut citer : The Morning Show, See, Dickinson, For All Mankind, Helpsters, Snoopy dans l'Espace, Ghostwriter, Oprah's Book Club, The Elephant Queen, Servant, Truth be Told, Little America, Hala, Mythic Quest: Raven's Banquet, Visible: out on television, Amazing Stories, The Banker, Home Before Dark, Home, Here We Are: Notes for Living on Planet Earth, Fraggle Rock, Beastie Boys Story, Defending Jacob, Trying, Central Park, Dear…, Dads, Greyhound, Little Voice, Greatness Code, The Oprah Conversation, Boys State, Ted Lasso, Long Way Up ou encore Tehran.

La plupart sont des séries, mais elles n'en sont qu'à leur première saison. Plusieurs nouveautés doivent néanmoins arriver dans les prochains mois, notamment On the Rocks, Tiny World, Becoming You, Doug Unplugs, Stillwater, The Earth at Night in Color, Mariah Carey Magical Christmas Special ou encore Billie Ellish (documentaire).