iPad Pro 2020 : Apple dévoile 4 nouvelles tablettes par erreur

Les iPad Pro 2020 sont brièvement apparus sur le site chinois d’Apple. Le constructeur a visiblement mis en ligne par mégarde le support technique de 4 nouvelles tablettes. La fuite dévoile même la taille d’écran de cette nouvelle génération d’iPad haut de gamme.

Ce 17 mars 2020, le site chinois d’Apple a référencé 4 nouveaux modèles d’iPad Pro, rapportent nos confrères d’iPhone in Canada. Cette fuite inattendue confirme l’arrivée d’une nouvelle génération d’iPad Pro, probablement inspirés du design des iPhone 11 Pro. Sans surprise, le site a rapidement effacé toute trace des iPad Pro dans les heures après la bourde.

Fidèle à ses habitudes, Apple va décliner les nouveaux iPad en 4 variantes différentes : un iPad Pro Wi-Fi de 11 pouces, un iPad Pro Wi-Fi + Cellular de 11 pouces, un iPad Pro Wi-Fi de 12,9 pouces et un iPad Pro Wi-Fi + Cellular de 12,9 pouces. Les deux modèles WiFi sont déjà apparus récemment sur le site de certification de l’Eurasian Economic Commission.

Cupertino mise donc à nouveau sur une taille d’écran allant de 11 à 12,9 pouces, comme c’était le cas sur les iPad Pro sortis en fin 2018 et les tablettes précédentes. Enfin, Apple propose à nouveau des tablettes avec ou sans connexion 4G. Une rumeur veut que les iPad Pro 2020 soient aussi compatibles avec le réseau 5G. Pour l’heure, rien ne va encore pourtant dans ce sens.

Présentation imminente ?

Aux dernières nouvelles, Apple doit présenter cette nouvelle génération d’iPad Pro à la fin du mois de mars 2020, en même temps que les iPhone 9. Malheureusement, la firme de Tim Cook a été contrainte d’annuler la keynote prévue le 31 mars 2020 suite à la pandémie de coronavirus dans le monde.

Il est toujours possible qu’Apple révèle les nouveaux iPad dans un simple communiqué de presse. Néanmoins, on s’attend plutôt à ce que l’arrivée des 4 tablettes, et de tous les nouveaux produits de la marque, soit décalée de quelques semaines à cause de la crise sanitaire.

