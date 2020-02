App Store : une fillette de 8 ans vide le compte bancaire de ses parents depuis un iPad

Une fillette de 8 ans a vidé le compte bancaire de ses parents sur l’App Store depuis son iPad. La mère de cette famille de Wrexham (Pay de Galles) ne se doutait de rien avant un email de sa banque qui lui notifiait un découvert de 1890 livres sterling, soit environ 2 235 € de dette. Ces dépenses ont été effectuées en achats in-apps dans un jeu téléchargé sur l’App Store.

Katie Phillips était horrifiée lorsqu’elle a découvert que sa fille de 8 ans avait dépensé l’équivalent de 2 235 € en achats intégrés sur son iPad. Les parents se sont visiblement montrés très peu précautionneux avec cet iPad de 7e génération qui avait été récemment offert à leur fille comme cadeau de Noël. Ils se sont contentés de configurer un mot de passe. Selon toute vraisemblance, la fille le connaissait puisqu’elle a réussi à ajouter sa propre empreinte digitale à Touch ID pour valider les transactions.

Ce manque de précaution — par laxisme ou par ignorance — leur a coûté cher. La fillette de 8 ans s’est fait plaisir dans le jeu Roblox destiné aux enfants et aux adolescents. Ce jeu en ligne de type Sandbox leur permet de construire des aventures que les autres joueurs pourront explorer. Le jeu est gratuit, mais propose de nombreux achats intégrés comme beaucoup d’autres titres disponibles sur l’App Store.

La fille a effectué 255 achats allant chacun de 0,99 à 19,99 livres sterling. « Je me suis sentie dévastée et étais en larmes. J’étais tellement choquée, déçue et embarrassée », a expliqué Katie Phillips au site BBC. « C’était difficile d’être trop en colère contre elle parce qu’elle ne savait pas vraiment ce qu’elle faisait et qu’elle ne comprenait pas ».

Impossible d’obtenir un remboursement

Les achats ont été effectués dans un intervalle de 3 jours et la mère ne s’en est rendu compte qu’après avoir reçu un email de sa banque. « Je me suis dit au début que ça devait être une fraude. Mais ensuite j’ai vu que les transactions venaient toutes d’Apple et je me suis dit “oh mon dieu” ». C’était trop tard… Les parents n’ont pas hésité à demander un remboursement à Apple et à la banque.

« Je n’ai pas été contacté du tout par la banque au sujet des dépenses qui me semblent excessives et auraient dû susciter des soupçons », a déclaré la mère. Contacté par BBC, un porte-parole de la banque a répondu ceci : « malheureusement, les clients sont responsables des transactions autorisées à l’aide de leur identifiant Apple, et nous ne pouvons donc pas rembourser ». La banque s’est toutefois montrée un minimum compatissante en acceptant de renoncer aux intérêts sur le découvert. Les parents devront néanmoins rembourser 1715 €.