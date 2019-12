iPad Pro 2020 : de nouveaux rendus confirment le design inspiré de l’iPhone 11 Pro

Apple s’apprête à rafraîchir sa gamme d’iPad Pro en 2020. Le leaker OnLeaks vient de dévoiler des redus qui nous donnent une idée de ce à quoi les nouvelles tablettes devraient ressembler. Le design reste globalement le même que celui des iPad Pro de 2018 à l’exception du module carré à l’arrière qui abrite trois capteurs photo à l’image de l’iPhone 11 Pro.

Il y avait des rumeurs selon lesquelles Apple lancerait de nouveaux iPad Pro‌ en 2019, mais cela ne s’est fait ni en septembre, ni en octobre au cours d’une deuxième conférence comme en 2018. A en croire l’analyste Ming-Chi Kuo, ils seraient finalement lancés dans le courant du premier trimestre de 2020. La partie photo est l’un des rares aspects sur lesquels les iPad Pro peuvent réellement bénéficier d’une amélioration substantielle et il se murmure depuis plusieurs mois que les prochains modèles s’aligneront sur la configuration des iPhone 11 Pro avec notamment un module ToF.

C’est désormais OnLeaks, le leaker généralement bien renseigné qui conforte cette thèse. De nouveaux rendus des iPad Pro 2020 conçus sur la base des dernières informations confirment la présence de trois capteurs photo à l’arrière disposés dans un module carré. Ce aspect mis de côté, le design des tablettes ne change pas comparativement à celui des modèles de 2018. Apple resterait sur les mêmes formats de 11 et 12,9 pouces avec des dimensions de 248 x 178.6 x 5.9 mm pour le premier, soit les mêmes que l’iPad Pro 11″ de 2018. L’épaisseur monte à 7.8 mm en tenant compte de la protubérance du conteneur des trois capteurs photo.

Reste un détail surprenant qui se dégage de ces rendus : l’utilisation d’un dos métallique pour l’iPad Pro de 11 pouces et d’un dos en verre pour la version de 12,9 pouces. OneLeaks a publié un nouveau tweet pour apporter plus de précision : « Afin d’éviter tout malentendu, je ne peux pas confirmer le matériau des nouveaux iPad Pro et pour cela, j’ai conçu l’un des rendus avec l’un dos en aluminium et l’autre avec un dos en verre. Juste pour offrir un aperçu des deux possibilités ».

