iPhone 9 : présentation officielle le 31 mars 2020 malgré l’épidémie de coronavirus

L’iPhone 9 serait présenté lors d’une keynote le 31 mars 2020, révèlent plusieurs fuites. Malgré l’épidémie de coronavirus en Chine, Apple dévoilerait aussi une nouvelle génération d’iPad Pro et de Macbook lors de la conférence. Ces nouveaux produits débarqueraient sur le marché au début du mois d’avril.

L’épidémie de coronavirus n’aura aucun impact sur le calendrier de lancement de l’iPhone 9, aussi appelé iPhone SE 2, rapportent nos confrères de Bloomberg. Malgré le ralentissement de ses lignes de production chinoises en février, Apple dévoilerait bien son nouvel iPhone à la fin du mois de mars 2020. Ming-Chi Kuo, célèbre analyste spécialisé, abonde dans le même sens.

Dans un article publié ce février, le site allemand iPhone-ticker se montre plus précis et table sur une keynote le 31 mars 2020. L’iPhone 9 arriverait alors sur le marché dès le vendredi 3 avril. Ce calendrier coïncide avec les habitudes la marque californienne.

Côté prix, les rumeurs évoquent un tarif de départ de 399 dollars aux Etats-Unis, soit à peu près 400 euros en Europe. Pour limiter les coûts et réduire le prix de vente de l’iPhone, Apple miserait notamment sur un écran LCD et le retour du lecteur d'empreintes digitales Touch ID. La firme recyclerait aussi le design du châssis de l’iPhone 8.

Une nouvelle génération d’iPad Pro

Aux dernières nouvelles, Apple pourrait profiter de l’événement pour annoncer une nouvelle génération d’iPad Pro dotés d’un triple capteur photo similaire à celui des iPhone 11 Pro. Là encore, l’épidémie de coronavirus ne devrait pas bouleverser les plans de la firme de Cupertino.

Dans la foulée, Tim Cook pourrait aussi lever le voile sur un socle de recharge sans fil destiné à compenser la débâcle du AirPower, de nouveaux MacBook Air et MacBook Pro 13 pouces et les AirTags, des trackers permettant de localiser des objets (des clefs par exemple) grâce au Bluetooth. On vous en dit plus dès que possible sur les plans d’Apple.

Source : iPhone-Ticker, Bloomberg